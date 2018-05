Sin despacho y con un lazo en la fachada Sábado, 12 mayo 2018, 00:37

¿Qué despacho ocupará Quim Torra en el Palau de la Generalitat? La pregunta parecería una obviedad si no fuera porque el propio candidato no fue capaz de responderla ayer. El despacho del presidente de la Generalitat se encuentra vacío desde que Rajoy destituyó al anterior Gobierno en aplicación del 155. Y así podría seguir unos meses más por orden expresa de Puigdemont, según apuntaban en JxCat. «Estaré en el Palau, pero desconozco en qué despacho deberé situarme», afirmó ayer Torra. Dejando su despacho sin ocupar, Puigdemont consigue dar carácter provisional al mandato de su sucesor y le recuerda además que en cuanto pueda ser investido quiere volver. Subraya asimismo que quien manda no está en el edificio. Pero el futuro presidente de la Generalitat también quiere tener sus gestos y como primera medida colocará un gran lazo amarillo en la fachada del Palau de la Generalitat.