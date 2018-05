Desconfianza mayoritaria en el líder de los socialistas Miércoles, 9 mayo 2018, 00:26

En el PSOE llamó la atención que el CIS incluyera una pregunta sobre la confianza en el líder de la oposición. Un interrogante que suele plantearse en vísperas electorales, pero no en los estudios ordinarios. No se hizo, por ejemplo, en enero, que fue el anterior barómetro con intención de voto. El resultado es malo para Pedro Sánchez porque apenas el 11,6% dice confiar mucho o bastante en él por un 85,5% que dice desconfiar. Cuatro de cada diez votantes socialistas afirman tener fe en su líderpor seis de cada diez que dicen no tenerla. El secretario general del PSOE sale peor parado que Mariano Rajoy, que cuenta con algún grado de confianza entre el 16% mientras que el 82,1% desconfía.