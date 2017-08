Desconcierto en Nimes por un falso aviso terrorista

Cuando la organización de la Vuelta ultimaba los últimos preparativos para la etapa de hoy que parte desde Nimes, pidió a toda la familia ciclista que se mantuviera en un sitio cerrado. Incluso se llegó a encerrar a los profesionales de la información en la sala de prensa para evitar cualquier incidente. El motivo es que algo pasaba en la estación de ferrocarril de la ciudad. Hombres armados, tiroteos. Los rumores comenzaron a propagarse y la tensión a aumentar, sobre todo teniendo en cuenta los sucesos de esta semana en Cataluña y que la distancia entre Barcelona y la ciudad francesa no llega a 400 kilómetros.

Después de una hora de preocupación, las autoridades municipales desgranaron la información. No, no había habido ningún tiroteo. Sí, sí se había evacuado y cerrado la estación de tren, situada en el centro de la ciudad. El motivo, la realización de una «operación de verificación» ante el aviso de un ciudadano de que había una situación sospechosa de una persona en la estación. La Policía local no entró en más detalles sobre este individuo y los motivos del registro, limitándolo a un elemento de delincuencia común del departamento de Gard. «No ha pasado nada», insistieron a Efe fuentes del Ministerio del Interior francés.