El PP descarta apoyar a Iceta o Arrimadas si pactan con los comunes Albiol reclama más respaldo electoral para ser «decisivo» y frenar una aproximación del PSC y Ciudadanos a Catalunya en Comú
Jueves, 30 noviembre 2017

madrid. El PP no está dispuesto a todo para desbancar al independentismo de la Generalitat. Xavier García Albiol avisó ayer al PSC y a Ciudadanos de que no respaldará a ninguno de sus candidatos si alcanzan un pacto con la marca de Podemos en Cataluña para poder gobernar. «Les puedo garantizar que no va a haber ningún acuerdo si esas mayorías tienen que pasar por llegar a acuerdos económicos o sociales con un partido tan irresponsable como está demostrando ser Podemos en el Congreso», advirtió el candidato de los populares.

El equipo de Albiol no encuentra nexos programáticos con Catalunya en Comú-Podem. Es más, en el análisis de los posibles pactos postelectorales, el PP sitúa en el mismo plano a los comunes y Esquerra. Ambos a años luz del partido conservador y ambos vetados, aunque por razones distintas, incluso antes de conocer el reparto de escaños.

Cualquier aproximación a Podemos de los socialistas o de Ciudadanos para intentar articular una mayoría alternativa al independentismo, se ve en el PP catalán como una «debilidad peligrosa». Y dando por hecho que tanto Miquel Iceta como Inés Arrimadas están dispuestos a explorar opciones, Albiol se ha atribuido ya la tarea de «moderar» a sus posibles compañeros de viaje para que no cometan ese «error». Para eso pide un mayor respaldo electoral que convierta al PP en «decisivo».

Distinto sería que la coalición de Xavier Domènech decidiera abstenerse para facilitar un gobierno de corte «constitucionalista». En ese escenario, sin cesiones a Catalunya en Comú-Podem ni condicionantes, el PP no pondría pegas. Un marco, en todo caso, impensable cuando los comunes piden al PSC que se aleje de Ciudadanos.

No salen las cuentas

Con las encuestas como referencia, el escenario en el que se siente cómodo el PP, el de la suma con PSC y Ciudadanos, no sería suficiente para relevar al secesionismo en la Generalitat. Y dado que Albiol pronostica una caída del independentismo y no contempla que el PSOE acepte un pacto de Iceta con Esquerra, el bloqueo estaría garantizado. Es más, la semana pasada el propio candidato popular confesó preferir la repetición de elecciones a un gobierno liderado por el PSC con Esquerra y los comunes.