«Desaparecidos de alto riesgo en España»: sin rastro de doce niños y 233 adultos El informe anual de Interior revela que hay 6.053 denuncias activas, pero que solo el 4% inquieta a las fuerzas de seguridad MELCHOR SÁIZ-PARDO Jueves, 8 marzo 2018, 00:56

madrid. No. Ni mucho menos. No todas las desapariciones en España son forzadas. Es más, al contrario. La inmensa mayoría de las personas que se ausenta es por voluntad propia. O cuanto menos, su desaparición no es un misterio.

El segundo informe anual del recién nacido Centro Nacional de Desaparecidos (CND) del Ministerio del Interior revela que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado solo consideran verdaderamente preocupantes (por sospechar que existe una motivación criminal detrás) al 4,04% de las 6.053 denuncias que siguen activas en el sistema de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH).

Aun así, detrás de ese porcentaje que parece exiguo están 245 personas. Doce niños y 233 adultos. Ellos son los «desaparecidos de alto riesgo». Mayores y menores que un día- -sin explicación aparente, sin que mediaran problemas mentales o discusiones familiares- se esfumaron de la faz de la tierra. Esas 245 personas son la verdadera obsesión de las fuerzas y cuerpos, más allá de la cascada de cifras sobre el fenómeno de las desapariciones. Esas son las 245 personas en paradero ignoto que los investigadores sospechan que se 'borraron' porque alguien las secuestró y pudo acabar con su vida.

Los casos más inquietantes para este nuevo CND, al que el ministro Juan Ignacio Zoido aspira en convertir en un centro de referencia europeo, son sin duda los de los niños. Los menores son el 37,5% (2.273 casos) de las 6.053 denuncias activas. Pero todas estas desapariciones no son iguales, según revelan los informes de Interior. Solo doce de estos niños realmente se ausentaron por causas desconocidas. El mismo caso que Gabriel Cruz, el pequeño desaparecido la pasada semana en Las Negras (Almería).

La inmensa mayoría de las denuncias por desapariciones de menores de edad (bastante por encima del 90%) en realidad no son «alarmantes». Son -explican los expertos del CDN- 'secuestros' de hijos por parte de progenitores (la mayoría de las veces extranjeros), que se llevan a sus países de origen a sus vástagos menores. Sigue siendo un delito, pero no es «desaparecido de alto riesgo». Y otro asunto. Las estadísticas del CDN revelan de las 6.053 denuncias, 978 corresponden a menores que se han fugado de centros de acogida, es decir, más del 16%. Tampoco estos últimos casos son preocupantes.

Tres de cada mil

En la actualidad, el CDN contabiliza un balance histórico de 146.042 denuncias por desapariciones. O lo que es lo mismo: tres de cada mil habitantes de España en algún momento han sido considerados en paradero ignoto por sus allegados. En la actualidad solo el 4, 1% de las denuncias, (esas 6.053) están activas.

Las provincias donde se registran más denuncias activas son Cádiz (1.517), Granada (655), Barcelona (362), Málaga (301) y Madrid (281). De «alto riesgo» son Barcelona (25), Las Palmas (12), Islas Baleares (12), Murcia (10) y Málaga (10).