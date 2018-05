La delegación internacional emplaza al Gobierno a un diálogo sobre presos El mexicano Cuauhtémoc Cárdenas leyó en castellano la declaración de los verificadores. :: l. altuna La Declaración de Arnaga firma el acta del final de ETA y llama a la «reconciliación» y a «construir la paz» entre «todos los actores» JORGE SAINZ ENVIADO ESPECIAL CAMBO. Sábado, 5 mayo 2018, 00:42

En el primer amanecer sin ETA, todas las miradas se dirigían a la localidad vascofrancesa de Cambo. Allí se firmó ayer el acta del final de la banda. Los notarios encargados de la certificación, cinco líderes internacionales, pusieron su rúbrica en el texto con partidos como PNV, EH Bildu o Podemos como testigos de excepción. Los jardines y estanques de Villa Arnaga fueron el escenario para dar solemnidad al encuentro en un ambiente de contenida satisfacción. Como legado de la jornada queda la Declaración de Arnaga, que emplaza a «todos los actores principales», especialmente al Gobierno de Rajoy, a construir un «diálogo político» para la «reconciliación» y una solución para los presos. La penitenciaria sería la asignatura pendiente, según el manifiesto final, que queda de la hoja de ruta abierta en 2011 en la Casa de la Paz de Aiete.

Tras la histórica jornada del jueves en la que la banda declaró su disolución, el foco se trasladó a la villa termal del País Vasco francés. La presencia en la lista de políticos internacionales de Michel Camdessus, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y personalidad muy reconocida en Francia, fue la principal novedad de la delegación que debía avalar la desaparición de la banda tras 59 años de existencia. La nómina la completaban el dirigente mexicano Cuauhtémoc Cárdenas; el ex primer ministro irlandés Bertie Ahern, el histórico líder del Sinn Féin Gerry Adams y el mediador Jonathan Powell, exjefe de gabinete de Tony Blair. Los exministros franceses Hubert Vedrine y Pierre Joxe, que no pudieron asistir, también firmaron el texto.

La Declaración de Arnaga saludó la «decisión de ETA de dejar de existir» y la consideran un «momento histórico para todo Europa, ya que marca el fin del último grupo armado en el continente». A partir de ahí, el manifiesto mira hacia delante con tres retos que considera que se deben resolver para «curar las heridas», «construir la paz» y buscar una «solución global, justa y duradera para el País Vasco»: reconciliación, víctimas y presos.

La flexibilidad de la política penitenciaria, sobre todo acabar con el alejamiento del País Vasco, asoma como principal tema a abordar en el nuevo horizonte sin ETA. En este sentido se enmarca la petición de los internacionales de abrir un «diálogo político entre todos los actores principales», en clara alusión al Gobierno de Rajoy, que ha dicho por activa y por pasiva que no prevé mover pieza en materia carcelaria pese a la disolución de la banda.

Cárdenas (en castellano), Camdessus (francés) y Powell (inglés) fueron los encargados de leer la declaración, con un lenguaje pretendidamente neutro y en la que la alusión a las 853 víctimas de ETA fue genérica, aludiendo a la necesidad de «reconocerlas y repararlas». No obstante, como gesto, el ex director gerente del FMI pidió un minuto de silencio en honor a los asesinados por el terrorismo al arranque de la reunión previa.

Evocación de Aiete

El desarrollo, la escenografía y hasta los logotipos de la cita fueron similares a los de Aiete. Como hace siete años, el acto arrancó con una reunión en el interior del palacete en presencia de todos los partidos, asociaciones y personas invitadas a la cumbre, organizada por el Grupo Internacional de Contacto, el Foro Social Permanente y Bake Bidea. Sus portavoces Brian Currin, Agus Hernan y Anaiz Funosas habían recibido minutos antes a los invitados antes de las protocolarias fotos con las autoridades locales, encabezadas por el presidente del País Vasco francés, Jean-René Etchegaray. Como estaba previsto, nadie del Gobierno vasco acudió, aunque el PNV envió a su máximo líder, Andoni Ortuzar.

Una hora y cuarto más tarde, ya en los jardines exteriores, los cinco miembros de la delegación extranjera dieron lectura a la esperada declaración, acompañados de una joven de Guernica que pronunció la declaración en euskera, y de Funosas como presentadora.

El texto comenzó con una reivindicación de la conferencia internacional de Aiete. Los dirigentes internacionales pusieron en valor los avances logrados desde 2011 pero «lamentaron» que los llamamientos de aquel día «no han sido correspondidos» porque no ha habido diálogo entre ETA y el Gobierno español, según expusieron. En este sentido, reivindicaron la labor de «la sociedad vasca, los partidos y las instituciones vascas, «de norte a sur», para «avanzar» pese a todo hacia la paz. Con la alusión implícita al Gobierno Vasco, la delegación se volvía a mostrar diplomática con el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, como había ocurrido la víspera con el centro suizo Henri Dunant que verificó el comunicado de disolución de ETA.

Heridas profundas

El comunicado, de folio y medio, subraya que «lo que tenemos por delante es un proceso de reconciliación» y «en base a nuestra experiencia en los conflictos en los que hemos estado involucrados, es algo que requiere mucho tiempo».

Y es que, destacaron las heridas por décadas de violencia son «profundas y perduran; familias y comunidades permanecen divididas». Frente a ello, los dirigentes internacionales pidieron «más esfuerzos» en favor de las víctimas, algo que requerirá que «todas las partes sean honestas sobre el pasado», en un fragmento que parece dedicado a ETA. En este sentido, «saludaron la reciente declaración de ETA en la que el grupo reconoce los sufrimientos que ha ocasionado y apoya el trabajo de reconciliación que queda por llevar a cabo. Aún queda mucho por realizar por todas las partes» y «hará falta un espíritu de generosidad para curar las heridas y reconstruir una comunidad compartida».

El punto más importante de la declaración estaba al final, cuando Camdessus, Cárdenas, Ahern, Adams y Powell defienden que «construir una paz necesita de diálogo político entre todos los actores principales», en clara alusión al Gobierno de Mariano Rajoy. Y es que, argumentan, «recurrir sólo a medidas de seguridad y prisión es raramente eficaz. La paz no es un juego de suma cero, sino un asunto de voluntad política, donde ambas partes se ponen de acuerdo para alcanzar sus objetivos de forma pacífica, a través de medios políticos y democráticos», completan. Pese a todo, la delegación extranjera expresó su satisfacción porque «hoy es un buen día para el País Vasco, España, Francia y toda Europa, un día para celebrar», y ahora «esperamos, más temprano que tarde, con el esfuerzo de todos, una solución global, justa y duradera en el País Vasco».