«Deben pedir perdón a todas las víctimas por destrozarnos la vida» Amaia Guridi, viuda del director financiero de El Diario Vasco, Santi Oleaga, asesinado por ETA en 2001.

En apenas 20 días, el próximo 24 de mayo, se cumplirán 17 años del asesinato de Santiago Oleaga. A pesar del tiempo transcurrido, su viuda, Amaia Guridi, se sigue sobrecogiendo cuando recuerda aquella trágica mañana de 2001 en San Sebastián, en la que ETA asesinó a su marido, el director financiero de El Diario Vasco. Hoy, cuando la banda terrorista acaba de anunciar su desaparición, sigue sin entender «cómo han podido generar tantos años de sufrimiento» y «por qué no han sido capaces de parar antes». Guridi reivindica el relato «veraz». En su caso es muy claro: «Me quedé sin marido y mis hijos sin padre injustamente, por una sinrazón».

-¿Saber que ETA desaparece le puede ayudar a sobrellevar el dolor?

-Sí. Para mí lo importante ocurrió el 20 de octubre de 2011 cuando dijeron que paraban de matar, de extorsionar y que dejaban en paz a esta sociedad que ha sufrido tanto. Para mí, ahí se acabó todo. Lo demás son florituras, creo que solo están pensando en sus presos, no en las víctimas, pero es que además me da igual. No me interesa nada más. Además, me parece todo muy poco creíble, no me convence. Me pasó igual con el comunicado sobre el daño causado. No vi nada positivo hacia las víctimas. Y que hagan distinciones entre unas víctimas y otras me parece totalmente cruel.

-¿Qué estado de ánimo le deja la noticia de este final definitivo?

-Mi estado de ánimo empeoró con el comunicado sobre el daño causado. Lo he leído varias veces y cada vez me produce más estupor. Si realmente lo tienen súpersencillo, no tienen que adornar nada. Con pedir perdón a todas las víctimas y a toda la sociedad y decir que fue injusto, no hace falta nada más. Pero, no lo dicen y creo que no lo van a decir. La palabra injusto tenía que estar repetida continuamente en su comunicado y no la ha visto por ningún lado. Ninguno debió ser asesinado.

-¿Es el momento, ahora, de centrarse en el relato y que sea «veraz»?

-Lo importante es escuchar a todas y cada una de las víctimas porque cada una tiene su relato, su dolor y su vivencia. Eso es lo que hay que plasmar. Hemos llevado el dolor como hemos podido. Para mí no hay más historia que el relato de cada víctima.

-¿Cuál es el suyo?

-Mi relato es que me quedé sin marido y mis hijos sin padre injustamente, por una sinrazón. Te cambia la vida de tal manera... De estar disfrutando de un recorrido vital perfecto, he tenido que vivir otro que no quería y que me lo ha impuesto la banda terrorista ETA.

-¿Teme que tras la desaparición de ETA la sociedad se olvide de las víctimas?

-Va a haber un deseo de cerrar ya la pesadilla que ha tenido esta sociedad. Pero, para las víctimas, es muy importante que haya siempre un recuerdo, porque son más de 800 asesinados que merecen memoria y un relato veraz y justo. También creo que está en la mano de las víctimas que no se olvide. Nosotras, desde luego, no vamos a hacerlo porque no podemos, vivimos con ello. ¿Cuántas generaciones tienen que pasar para que se vaya mitigando tanto dolor?

-¿Qué papel cree que tienen que tener las víctimas ahora?

-Tenemos mucho que decir en el relato que va a quedar para la historia. Hablar de lo que le pasó a Santi es muy doloroso para mí, para mis hijos y para toda mi familia. A mí me cuesta mucho, pero debemos contar lo que hemos pasado y lo injusto que ha sido.

-A algunas víctimas de ETA les molesta que a la hora de hacer el relato se incluya a los afectados de todas las violencias «en un mismo saco». ¿Usted qué opina?

-Creo que no hay que mezclar a las diferentes víctimas. Es suficientemente amplio el tema como para no mezclarlo con nadie. Apoyo completamente a todas las víctimas, pero no encuentro sentido a que se mezclen con las de ETA. Algunos pueden caer en la tentación de que cuanto más grande sea el saco, se diluya a las víctimas del terrorismo. Y además ¿por qué?, ¿qué sentido tiene?, ¿para qué se quiere diluir?, ¿para que no se explique tan crudamente y con tanto dolor todo lo que ha pasado? No me parece ni justo ni necesario.

-¿Cómo se debería actuar en ese terreno, entonces?

-Se puede hablar de todo, pero en distintos 'libros', no tenemos porque abrir un 'libro' y mezclar todo. Yo me los voy a leer todos, pero no hace falta mezclar. ¿También vamos a sumar a las del bombardeo de Gernika como decía ETA en uno de sus últimos comunicados? Es un sinsentido... No encuentran excusas, no encuentran cómo edulcorarlo... En su último comunicado tenían que haber utilizado cuatro palabras, dos frases...

-¿Cuáles?

-Primero pedir perdón. Y eso que a mí personalmente me da igual, me han destrozado la vida. Debe ser un perdón al conjunto de todas las víctimas y a esta sociedad, a la que han condenado a este horror de años de sufrimiento. Y tienen que decir que matar estuvo mal y que ETA nunca debió existir y que todos los asesinatos han sido injustos. Y ya no digas nada más. Punto final.

-¿Se creyó la afirmación de ETA de que reconoce el daño causado?

-Pienso que algunos habrán hecho esa reflexión y lo sentirán, pero, en general, no. Porque creo que no va dirigido a las víctimas ni a la sociedad, únicamente tiene que ver con el problema que tienen con sus presos. Yo no necesito ningún perdón.

-¿Le dolió la distinción entre víctimas que hizo ETA en el comunicado del daño causado?

-Me pareció muy cruel y lo que me generó fue más daño. Me pareció inhumano. Lo cierto es que tampoco esperaba humanidad de una banda terrorista cuando han matado a mi marido...

-¿Está de acuerdo en que una vez conocida la desaparición de ETA, se avance en el acercamiento de los presos a cárceles en Euskadi?

-Sí. Estoy de acuerdo en que se acerque a los presos a su lugar de origen porque entiendo que la lejanía condena a muchas familias. Me parece bien que estén cerca de su casa.

-¿Qué le parece que puedan llegar a estar la mayoría libres en poco tiempo?

-Al final va a ser inevitable que los presos vayan cumpliendo sus condenas y vayan saliendo. Yo sinceramente intento evitar pensar en ello y darle importancia. Para eso están las leyes. Me puede doler más o menos, pero intento evitar ese pensamiento. No sufro por ello. Creo, además, que los más culpables son los que han estado detrás tramando todo y empujando a la juventud a introducirse dentro de ETA, manipulándoles de semejante manera para que cometiesen atentados. Me parece terrible y son responsables de tanta barbarie...