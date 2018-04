La eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundua, hermana de Joseba Pagazaurtundua, asesinado en atentado en 2003, afirma que creerá en la asunción del daño causado por ETA, si en los próximos días «no hay una campaña de propaganda» y «no montan un circo» para «intentar repartir responsabilidades».

Pagazaurtundua duda de la autocrítica que la banda pretende hacer y pide «que no se intente hacer ni propaganda ni sacar réditos políticos» para que pueda ser creíble. «El reconocimiento del daño causado será, si no hay un teatro los días 4 y 5 de Mayo», cuando ETA anuncie su disolución definitiva en un acto en Bayona (Francia). A su juicio, «cuando se ha hecho tanto daño, no hay que ser narcisista ni egocéntrico», sino decir que lo se ha hecho «es una barbaridad».