La crisis catalana sitúa la negociación entre el PNV y el PP al borde del colapso Tensión entre los diputados. :: efe La respuesta del Estado al desafío soberanista condicionará el pleno de política general que se desarrolla hoy en el Parlamento vasco DAVID GUADILLA BILBAO. Jueves, 21 septiembre 2017, 01:27

Con una «preocupación máxima» y con el convencimiento de que se está llegando a un punto muy próximo al de «no retorno», el lehendakari y el PNV escenificaron ayer su temor a que la situación en Cataluña entre en una deriva de consecuencias imprevisibles que ya ha tenido un efecto práctico: que la sintonía alcanzada entre el Gobierno central y los jeltzales sufra un brusco parón. Sobre todo, en materia presupuestaria. Aunque desde el PNV y el Ejecutivo autónomo se recalcaba que el mutuo apoyo que nacionalistas y populares se han dado este año para aprobar las Cuentas públicas en diferentes instituciones no tenía por qué derivar en un acuerdo de cara a 2018, se daba por hecho que sería así.

Pero la tormenta desatada en Cataluña ha puesto en entredicho todo este esquema. A pesar de que el lehendakari y los principales dirigentes del PNV se esforzaron ayer en no romper la baraja e insistir en que aún hay tiempo para abrir «un diálogo» entre los soberanistas y el Ejecutivo central, la sensación es que el camino para la negociación cada vez se estrecha más. La imagen de la Guardia Civil arrestando a varios cargos de la Generalitat y al presidente de la Generalitat calificando como antidemocrático al Estado complica al máximo la estrategia que durante los últimos meses había puesto en marcha el PNV. Ésta se basaba en subrayar que, a pesar de los casos de corrupción que afectan al PP y al desgaste político que supone para los jeltzales pactar en Euskadi con los populares, los beneficios compensaban. Y ponían como ejemplo las transferencias y el paquete de inversiones que realizará el Estado en los próximos años en el País Vasco.

Un complicado equilibrio que la crisis catalana está desbaratando. Fuentes nacionalistas admitieron que todo lo que está sucediendo -y lo que puede estar por llegar- hace «casi imposible» mantener el nivel de sintonía que se había establecido durante los últimos meses con el PP. Portavoces oficiales del PNV no fueron tan lejos y consideraron que la negociación presupuestaria no es una «prioridad» en estos momentos. «Esto es mucho más grave y el Presupuesto no me preocupa un segundo», afirmó Aitor Esteban en el Congreso. El problema es el tiempo. El proyecto para 2018 será aprobado mañana por el Consejo de Ministros y remitido la próxima semana al Congreso.