Cospedal castigará el acoso a una legionaria

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, garantizó ayer que si se ha producido «acoso sexual o machista» contra la militar que no acudió a un desfile por cuidar de su hija «esas actitudes serán sancionadas». Cospedal respondió así en el Senado al ser preguntada por la legionaria castigada con tres días sin sueldo por no acudir a la celebración del día de la Inmaculada el 8 de diciembre en su base de Viator (Almería) porque no tenía con quién dejar a su hija de dos años. La senadora del PSOE Laura Berja señaló que el caso evidencia que el Ejército «penaliza» los intentos de conciliación familiar de la tropa.