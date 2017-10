«Constituimos la república catalana como estado independiente y soberano» El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, firma el documento. Abajo, el contenido del texto. :: martín benet / reuters Los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP firman un declaración en la que se proclaman «los legítimos representantes del pueblo de Cataluña» A. A. MADRID. Miércoles, 11 octubre 2017, 00:35

El documento firmado por los 72 diputados independentistas tras la sesión del Parlament estaba destinado a pasar a la historia. A convertirse en la declaración unilateral de independencia de la República de Cataluña, la que debía haber leído en público Carles Puigdemont. Pero no fue así. A última hora Junts pel Sí cambio de planes para disgusto de sus compañeros de viaje de la CUP, según reveló después la formación anticapitalista.

La declaración, de dos folios de extensión, es contundente. «Constituimos la república catalana, como estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social», reza el documento. Nada que ver con lo finalmente dicho por el presidente de la Generalitat, ambiguo hasta el punto de que para unos fue una proclamación de independencia y para otros una traición a la causa soberanista. El texto no deja puntada sin hilo. Dispone la entrada en vigor de la ley de Transitoriedad, la norma que debe guiar a los catalanes en su proceso constituyente, que será «democrático, de base, transversal, participativo y vinculante». Se señala, además, la voluntad de negociar con el Estado español. Pero no de cualquier forma. Las conversaciones deben ser sin condiciones previas y «necesariamente en pie de igualdad». Y por si España no atiende a razones, se insta a la comunidad internacional y a las autoridades de la UE a intervenir «para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso». Todo ello lo firman «los legítimos representantes del pueblo de Cataluña». Es decir, los 72 diputados independentistas de un Parlament en el que hay otros 63 representantes políticos de fuerzas no soberanistas.