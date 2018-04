El Constitucional limita los vetos del Gobierno

MADRID. El Ejecutivo de Mariano Rajoy basa parte de su estrategia para sobrevivir en minoría parlamentaria en frenar las iniciativas de la oposición que impliquen una alteración de los Presupuestos. Pero esa capacidad no es absoluta. El Constitucional delimitó ayer el veto gubernamental a las propuestas legislativas que modifiquen las cuentas públicas, de forma «real y efectiva» y en el ejercicio actual no en futuros.

El tribunal de garantías dio así la razón al Congreso en el conflicto de atribuciones que el Ejecutivo interpuso en enero de 2017 cuando la Mesa levantó el veto presupuestario relativo a la Lomce, al tramitar una proposición de ley del PSOE para suspender el calendario de implantación. La decisión, que fue adoptada por unanimidad, permite adelantar el criterio que mantendrá el Constitucional respecto al otro veto pendiente, el de la reforma laboral. El Gobierno arguyó en su recurso que la Carta Magna le permite paralizar las iniciativas que impliquen una alteración de los ingresos y gastos públicos. Apoyándose en esa prerrogativa constitucional, Rajoy ha enviado al congelador, con el apoyo de Ciudadanos, alrededor de sesenta propuestas legislativas de la oposición en lo que va de legislatura.

Pero en su sentencia el alto tribunal echa por tierra parte de esa argumentación al considerar que no constató de qué manera habrían resultado afectados los Presupuestos en vigor, pues no realizó un desglose anual de las cuantías destinadas por la Comisión Europea a la Lomce, sino que aportó cantidades globales referidas a un periodo de seis años. Y sostiene que si el Ejecutivo no cumple con los requisitos exigidos en su veto, la Mesa del Congreso puede «rechazarlo».

La decisión del Constitucional fue ampliamente aplaudida por el PSOE y Podemos, que pidieron a la formación de Albert Rivera que retire su apoyo al Gobierno en los vetos y permita, por ejemplo, que se debata en el hemiciclo la actualización de las pensiones con arreglo al IPC.