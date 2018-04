El Constitucional y el Consejo de Garantías catalán tumban la investidura de Puigdemont

barcelona. La presión aumenta sobre Carles Puigdemont. Con el 22 de mayo como fecha límite, las opciones se le agotan. Junts per Catalunya (JxCat) querría investir al dirigente catalán, instalado en Berlín a la espera de que se resuelva su orden de entrega. Pero tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo de Garantías Estatutarias catalán cerraron ayer esa puerta. La corte de garantías admitió a trámite tres meses después la impugnación presentada por el Gobierno central contra la propuesta de elección de Puigdemont y la convocatoria del pleno de investidura, fijado para el 30 de enero y que Roger Torrent acabó suspendiendo, lo que causó un duro choque entre JxCat y Esquerra.

Mientras se resuelve sobre el fondo del recurso, la Cámara catalana no podrá convocar un pleno de investidura para elegir a distancia al expresidente de la Generalitat porque si lo hiciera estaría desobedeciendo. Puigdemont no podrá ser candidato de ninguna de las maneras. Ni siquiera con la reforma de la ley de la Presidencia, que JxCat pretende aprobar en el pleno del 3 de mayo, pues el Constitucional «declaró nulo y sin efecto cualquier acto o resolución que contravenga la suspensión acordada». El tribunal advirtió al presidente catalán y a los miembros de la Mesa de su «deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada», así como de «abstenerse de tramitar actuación alguna que contravenga la suspensión», apercibiéndoles de las responsabilidades penales. Por si fuera poco, el Consejo de Garantías Estatutarias cde Cataluña, que hace las funciones de un 'constitucional' autonómico aunque sus informes no son vinculantes, vetó ayer la opción del cambio legal, pues dictaminó que la reforma de la ley de la Presidencia para investir a distancia «vulnera» el reglamento del Parlamento, el Estatuto y la Constitución. A su juicio, esta reforma legal no puede hacerse por la vía de la lectura única, como pretende JxCat.