Forn asegura que no ha querido «hacer política» con las víctimas El conseller de <Interior de Cataluña, Joaquin Forn, durante una rueda de prensa. / EFE El conseller de Interior reclama para los Mossos, que recibirán la medalla de oro de la Cámara catalana, más información sobre los imanes que pasan por la cárcel CRISTIAN REINO y AGENCIAS Barcelona Martes, 22 agosto 2017, 15:08

El consejero de Interior, Joaquim Forn, ha sostenido que no ha querido "hacer política" con las víctimas mortales de los atentados terroristasde Barcelona y de Cambrils (Tarragona) y ha pedido que no se polemice con éstas.

"No he querido ofender a nadie. La gente nos pedía constantemente si eran catalanas o no. No rectifico", ha dicho este martes en una entrevista en la emisora Rac1, preguntado por la polémica generada después de referirse de manera diferenciada a las víctimas catalanas y del resto de España.

El consejero ha insistido en que los Mossos d'Esquadra tienen constancia de los discursos que se pronuncian en los oratorios musulmanes pero que aquellos individuos que quieran inculcar un discurso radical "han aprendido" y no lo harán en público.

Así, ha reclamado que los Mossos dispongan de más información sobre el paso por prisión de los imanes y una mejora de la información recibida, después de que el de Ripoll (Girona), al que se le atribuye la radicalización de los terroristas, cumpliera pena de prisión entre 2010 y 2014 en Castellón por un delito de tráfico de drogas y los Mossos no tuvieran constancia.

Sobre la instalación de bolardos en La Rambla de Barcelona, Forn ha negado que exista una discrepancia entre el Ayuntamiento y la Generalitat, y ha opinado que la instalación de medidas disuasorias sería complicada y dejaría al descubierto otras zonas de la ciudad. Así, ha apuntado que el debate sobre este tipo de medidas corresponde a los expertos, aunque ha reconocido que hay "mejoras por hacer".

El Govern pide que los Mossos accedan a núcleos europeos de información El consejero de Presidencia, Jordi Turull, ha pedido este martes que los Mossos d'Esquadra accedan y participen activamente en los núcleos europeos de información antiterrorista, teniendo en cuenta que "han demostrado que pueden y deben estar ahí". En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha destacado que gracias a la actuación de los Mossos la ciudadanía "se siente ahora mucho más segura", teniendo en cuenta que los 12 terroristas que formaban la célula que atentó en Barcelona y Cambrils han muerto o están detenidos. "Que en cinco días se haya desarticulado toda la célula no lo puede decir todo el mundo, pongámoslo en valor", ha reivindicado Turull, que ha calificado de ejemplar la actuación de la policía catalana. Ha apuntado que "la información es básica" en este tipo de casos y por ello ha reclamado que los Mossos puedan acceder a ella tanto a nivel nacional como internacional.

Medalla de oro a los Mossos

La mesa de la Cámara catalana ha decidido este mismo martes conceder la medalla de oro de la institución al Cuerpo de los Mossos, a los servicios de emergencias, a la Guardia Urbana de Barcelona y a la Policía local de Cambrils por su actuación durante los atentados perpetrados por la célula yihadista.

Según ha anunciado esta mañana la presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, la concesión quiere reconocer la "dedicación, el esfuerzo y la valentía que han mostrado el conjunto de los integrantes de estos servicios públicos", en el marco de unos "hechos traumáticos y de la una violencia extrema". El acto será el próximo 10 de septiembre.

Forcadell ha calificado la actuación de estos servidores públicos de "profesional, con determinación y espíritu de servicio para proteger a la ciudadanía". Según ha dicho, con esta medalla, la mesa quiere hacer extensivo el agradecimiento y el reconocimiento al resto de cuerpos de seguridad y a los voluntarios que han participado en la respuesta a los atentados.

Desde Ciudadanos han apuntado que la medalla de oro también debería ser concedida a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Además, la Cámara catalana celebrará el viernes que viene un pleno específico sobre los atentados donde se guardará un minuto en recuerdos de las víctimas y de rechazo al terrorismo.