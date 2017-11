El Congreso no multa las ausencias de Esquerra y PDeCAT Miércoles, 15 noviembre 2017, 00:41

La Mesa del Congreso decidió ayer no sancionar económicamente a los diputados de Esquerra y PDeCAT por sus continuadas ausencias en las sesiones de los últimos meses, en los que los diputados independentistas apenas han acudido a los plenos de control al Gobierno. La propuesta había partido de Ciudadanos, único partido que votó a favor de ella en el máximo órgano de gobierno del Congreso, mientras que los representantes de PP, PSOE y Unidos Podemos se manifestaron en contra. Según explicó la presidenta de la Cámara baja, Ana Pastor, un informe elaborado por los letrados no constata ningún «hecho jurídico» que vaya en contra del Reglamento del Congreso, además de que no hay precedentes que avalen una medida de este tipo.