Condenan a 66 años de prisión a un violador en serie de Barcelona

barcelona. La Audiencia de Barcelona condenó a 66 años y medio de prisión al violador en serie que actuaba en el barrio del Eixample por atacar a cuatro mujeres en 2004, 2015 y 2016, además de tener que indemnizar a las víctimas con 110.000 euros.

La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona condena a Francisco Javier C. M. por cuatro delitos de agresión sexual -tres de ellos con agravante de reincidencia- y tres delitos de robo con violencia, uno en grado de tentativa. Sin embargo, la Audiencia le absuelve, informa Efe, de la acusación de una quinta víctima por agresión sexual y robo con violencia al no haberse podido practicar la prueba preconstituida de la mujer, que no reside en España, y que no se presentó en el juicio, con lo que no pudo prestar declaración en sede judicial.

El tribunal le prohíbe acercarse a menos de 1.000 metros a las víctimas por un tiempo superior en dos años a la pena de prisión impuesta, y además le impone, por cada uno de los delitos de agresión sexual, la medida de libertad vigilada con una duración de ocho años que se ejecutará con posterioridad a la pena de prisión.

En tres de los ataques el condenado aprovechó para entrar con las mujeres en el recibidor del edificio y las amenazó con un cuchillo para obligarlas a que le practicaran una felación insultándolas, y en tres casos les robó además el dinero que llevaban encima. Como consecuencia de las agresiones, las víctimas sufrieron trastorno por estrés postraumático y necesitaron tratamiento psicológico.