Podemos recurre al Constitucional el cese de Puigdemont y su Gobierno Xavier Domènech, portavoz de En Comú Podem en el Congreso. / EFE La formación deja en manos del portavoz de su confluencia catalana la presentación de la actuación contra el 155 PAULA DE LAS HERAS Madrid Lunes, 4 diciembre 2017, 13:44

Podemos ha formalizado esta mañana su prometido recurso contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución y lo fundamenta en un hecho concreto: cree que el precepto del que echó mano Mariano Rajoy para frenar la escalada independentista de la Generalitat de Cataluña no permite el cese de un Gobierno autonómico.

El portavoz de En Comú y candidato de la formación morada en las elecciones del día 21 al Parlament, Xavier Domènech, ha argumentado que la mayor prueba de que su criterio es correcto es que, durante los debates constituyentes en 1978, Alianza Popular reclamó que se permitiera al Gobierno intervenir una autonomía y suspender sus órganos. "Y esa enmienda –ha alegado en una comparecencia en el Congreso- fue derrotada".

Ese fue un argumento que empleó también el Ejecutivo de Carles Puigdemont en sus alegaciones ante el Senado, antes de que la Cámara Alta autorizara al Consejo de Ministros a, entre otras cosas, destituir al Govern en pleno. Pero le fue en balde.

En realidad, el voto particular de Alianza Popular pretendía que, ante "casos graves", el Gobierno central pudiera intervenir una autonomía sin autorización previa del Legislativo. A fin de que no se abusara de esa medida extraordinaria, sí exigía, no obstante, dar "cuenta inmediata" a las Cortes mediante un decreto motivado y celebrar un debate sobre la cuestión de confianza. Además, el decreto debía fijar un plazo de intervención que debía concluir en una convocatoria electoral.

Domènech, que ha comparecido solo en el Congreso, sin compañía de ningún dirigente de Podemos, ha puesto especial empeño en involucrar sólo de manera colateral al equipo de Pablo Iglesias en el recurso. De hecho, ha insistido en que no hablaba en nombre del grupo confederal sino sólo en el de la confluencia catalana.

En Podemos hay voces discrepantes con el recurso -las mismas voces que temen que la estrategia en Cataluña les acabe pasando factura electoral en el resto de territorios- pero sin su colaboración el recurso al Tribunal Constitucional no podría haber sido presentado porque se requiere un mínimo de 50 diputados para hacerlo.

En Comú estaba en cierto modo entre la espada y la pared porque en su día aseguró que presentaría recurso y las formaciones independentistas ya cargaban contra él, en plena precampaña, por no cumplir la promesa. Así que Iglesias acudió al rescate.