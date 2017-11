La comisión territorial del PSOE echará a andar en el Congreso el 15 de noviembre

La comisión de diálogo sobre la reforma territorial impulsada por el PSOE sigue su curso y se constituirá el próximo 15 de noviembre, casi dos meses después haberse registrado en el Congreso, y antes del inicio de la campaña electoral en Cataluña.

La presidenta de la Cámara, Ana Pastor, rechazó la semana pasada otorgar una nueva prórroga para que los grupos que no lo habían hecho registrasen a los diputados que integrarán el foro parlamentario y optó por no demorar más su constitución. «Si todo va bien», aseguró ayer Pastor, la comisión echará a andar el miércoles de la semana que viene. Pero lo hará con notables ausencias. Ni los independentistas catalanes ni el PNV ni Unidos Podemos estarán en ella al considerar que no tiene sentido abrir este debate mientras el Gobierno aplica el artículo 155 en Cataluña.

Los socialistas eran partidarios de activar cuanto antes este órgano para no demorar más su apuesta por un marco de diálogo que entienden imprescindible para abordar las tensiones territoriales, y como antesala para la reformade la Constitución que Pedro Sánchez pactó con Mariano Rajoy en su acuerdo para hacer frente al envite soberanista.

Una tarea inviable si no cuenta con la participación, antes o después, de las fuerzas nacionalistas.