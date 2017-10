Ada Colau pide la dimisión del «cobarde» Rajoy Podemos presiona a Sánchez para que lidere una moción de censura que necesitaría el apoyo de los independentistas A. AZPIROZ GERONA. Lunes, 2 octubre 2017, 00:41

En Comú Podem, la fuerza más votada en Cataluña en las dos últimas elecciones generales, se ajustó ayer a su estrategia de nadar entre dos aguas, la misma que le permite pescar votos tanto en los caladeros del independentismo como en los de las fuerzas constitucionalistas.

En Cataluña, la máxima voz de los comunes es Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona no escatimó las críticas hacia la intervención policial ordenada por el Gobierno de Mariano Rajoy. «Pido como alcaldesa que cesen de inmediato las actuaciones policiales que se están produciendo ahora mismo en esta ciudad. No es aceptable que se lance a la policía contra una población movilizada para defender su derecho, indefensa y pacífica», exigió la regidora. Colau no se frenó ahí y pidió la dimisión del presidente del Gobierno por ser «un cobarde» que, según justificó, se esconde detrás de los jueces y de las fuerzas de seguridad.

La valoración de Podemos se ajustó punto por punto a la de Colau, con quien mantiene una alianza electoral. Pablo Iglesias expresó sus opiniones a través de una sucesión de tuits. El secretario general de la formación morada afirmó a través de la red social que «para abrir un nuevo escenario de diálogo, pacto y convivencia es necesario enviar al PP y a Ciudadanos a la oposición» o que «el PSOE no debió avalar la estrategia del PP hacia Cataluña. Aunque ya es tarde, deben rectificar y dejar de apoyar al Gobierno del PP». La solución pasa para Pablo Iglesias por una nueva moción de censura.