Colau dice ahora que cederá locales para votar La alcaldesa insta a Rajoy a que permita el referéndum y haga una oferta en positivo a partir del 2 de octubre CRISTIAN REINO Martes, 5 septiembre 2017, 00:38

Barcelona. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, continúa sin aclarar cuál será su posición definitiva respecto al referéndum del 1 de octubre. Un día después de que el primer secretario del PSC, su socio de en el Consistorio barcelonés, asegurara que Colau le había garantizado que el ayuntamiento no se saltará la ley el 1 de octubre, la líder de Catalunya en Comú se mostró ayer dispuesta a ceder locales municipales para la celebración de la consulta independentista.

La implicación o no del consistorio barcelonés en la consulta es decisiva para determinar el nivel de participación por la importancia poblacional de la capital catalana, de ahí que los secesionistas presionen por todos los flancos a Colau para que se defina cuanto antes. Los 'comunes', en cualquier caso, no sueltan prenda: un día dicen que la votación del 1 de octubre no será más que una movilización sin ningún valor vinculante, como se abren a colaborar con la cesión de locales para que acojan los colegios electorales. Colau, eso sí, dijo que dará su apoyo si no se pone en peligro a los funcionarios.

Según expresó la alcaldesa de Barcelona en la Ser, no es su responsabilidad avisar a los barceloneses que el referéndum es ilegal, pero cuando tenga una convocatoria firmada y un requerimiento formal, tomará una decisión. En principio, será el 9 de septiembre, una vez conozca los detalles de la votación. Los 'comunes', junto con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, protagonizarán el 11 de septiembre, en la Diada de Cataluña, un acto en el municipio barcelonés de Santa Coloma de Gramanet para reivindicar «una Cataluña soberana, diversa y valiente».

Además, Colau reclamó al presidente del Gobierno que permita y no judicialice el referéndum, y que a partir del 2 de octubre haga «propuestas en positivo» para solucionar «la crisis de Estado que hay desde hace años en Cataluña».