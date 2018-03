Las diez claves del discurso de Turull 01:19 Turull da su discurso en el Parlamento de Cataluña. / Reuters El candidato a presidente de la Generalitat lanza un discurso sobre los valores de los catalanes y enfatiza una propuesta de diálogo JAVIER BRAGADO Madrid Jueves, 22 marzo 2018, 18:50

El candidato a presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turrul, ha dado un discurso en el parlamento catalán entre la prudencia, la denuncia y la mano tendida al diálogo al evitar la palabra «república». A continuación, algunas de las frases de un discurso de aproximadamente una hora de duración agrupadas por sus asuntos clave:

1 Independentismo

«Después de la victoria indiscutible de las fuerzas independentistas en las últimas elecciones, seguiremos ofreciendo (un pacto) al gobierno español, que todos nos vean que no lo hacemos con la boca chica».

2 Represión

«Quieren pasar de la amenaza a la represión (..) No hay alternativa democráctica a la democracia misma, la alternativa es la tiranía (..) Hemos asistido estupefactos como ciudadanos europeos a la represión (..) No vamos a bajar la cabeza ante la injusticia y el miedo y amenazas (..) Si mañana la Justicia sigue interfiriendo en lo que debería ser la separación de poderes y el respeto por el mandato de las urnas, habrá un empeoramiento de la situación y estaremos muy lejos de una solución»

3 Diálogo

«Hay que escuchar y hasta ahora no se nos ha querido ni escuchar. Sin embargo, el clamor es cada vez más fuerte (..) Tenemos que avanzar con rigor y prudencia. Estamos preparados para el diálogo. Reitero mi ofrecimiento al Gobierno español para sentarnos a hablar (..) No quiere decir debilidad ni renuncia (..) Seamos leales a lo que Cataluña nos pide. Hoy nos podemos deshacer de entrada de las grapas del 155 (..) Queremos construir un país respetuoso con las generaciones futuras. Proponemos restaurar las instituciones catalanas y asumir el mandato del 21 de diciembre»

4 Rajoy

«¿Por qué ahora no se quiere hablar? ¿Por qué no puede ser posible el diálogo entre el presidente del Gobierno Cataluña con el señor Mariano Rajoy? Es la voz de dos millones de catalanes, ¿no merecen ser escuchados? Cuanto más se vota más se afirma su voluntad»

5 España

«A todos los ciudadanos que tienen a España en el corazón, con los que compartimos la misma lengua de Cervantes, sencillamente aspiramos con una sed insaciable de libertad (..) No vamos contra nadie, ni contra nada. Solo nos mueve una sed de justicia y de paz, nuestra vida está entrelazada, sabemos que muchos entendéis que solo estamos ejerciendo nuestra democracia. Solo hemos actuado con las urnas. Esperamos el reconocimiento total de nuestra personalidad. Habéis visto un pueblo pacífico, jamás habíamos imaginado tanta represión como cuando se trató a ciudadanos indefensos el 1 de octubre. No guardamos ningún rencor, solo sentimos una tristeza infinita. Queridos amigos y amigas de fuera de Cataluña, recibid un abrazo sincero de millones de catalanes que tengo el honor de representar (..) Es a favor de todos los catalanes, sin excepción (..) Sabemos distinguir al pueblo español de sus actuales gobernantes (..) Hay cosas que tampoco pueden esperar».

6 Catalanes

«Quiero mucho, algunos dicen que demasiado, a este país. Soy un enamorado de esta tierra. Los catalanes actuamos con los valores que nos identifican como nación (..) No podía ser de otra manera, los catalanes actuamos con los valores que nos han configurado como pueblo. Quiero empezar pidiéndoles que preservemos los valores de nuestro pueblo, los que hacen ser como somos. Nos ha acompañado a lo largo de nuestros pasos después de ese clamor en el 1 de octubre que se oía y la fuerza empleada ante ciudadnaos que querían votar. Como candidato en esta investidura me siento orgulloso de su bandera, una bandera de paz. Ninguna lucha tiene sentido si no va acompañada de los derechos. (..) Han formado ciudadanos críticos, libres. Somos eso, ni mejores ni peores que otros, pero muy celosos de nuestra libertad. Sufrimos y actuamos como un país que desprende solidaridad por los cuatro costados».

7 Pacto

«Permítame que destaque uno de los principales valores, somos gente de consenso. La palabra 'pacto' es todo en este pueblo y siempre seguiremos haciéndolo porque si no lo hiciéramos no seríamos nosotros mismos».

8 Ausentes

«No soy yo quién tendría que estar aquí hoy (..) Se les ha privado del derecho que tenían esos políticos en esta cámara como miembros de este Parlamento».

01:40 Vídeo.

9 Decisión personal

«Podía no haber aceptado esta responsabilidad, que vistas como están las cosas, vistas como las gastan, debemos asumir (..) Hay que estas a las duras y a las maduras, saben que no voy a renunciar a mis valores y a mis convicciones. Sería un alma en pena y no podría mirar a los ojos de mis hijas. (..) Cuando se pregunte en el futuro qué pasó en Cataluña, yo podré decir que aquí estuve, aportando lo que pude. Prefiero asumir el riesgo de ser víctima de una injusticia que agachar la cabeza. Para eso estoy aquí, no para provocar a nadie, sino por el compromiso de poder hacerlo. Quiero mandar un mensaje de paz, fraternidad, confianza y esperanza (..) No agacharemos la cabeza ante la injusticia, el miedo y las amenazas»

10 Programa

«Lo primero que hará el nuevo gobierno será restituir las instituciones y quitar el 155 (..) Cataluña sufre un expolio financiero. La soberanía fiscal es básica para asegurar el futuro de nuestros hijos. Necesitamos un nuevo marco económico (..) El modelo de escuela catalana es clave. Defendemos el plurilingüismo como eje de un mundo globalizado. La lengua catalana debe ser la primera y vehículo para asegurar el futuro (..) Hay que volver a la normalidad en los Mossos. Queremos que sea la Policía de Cataluña. Debemos invertir para afrontar los retos de seguridad de Cataluña. Hay que profundizar en la lucha contra el terrorismo (..)