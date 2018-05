Ciudadanos urge a Rajoy a pactar la fórmula para mantener el 155

MADRID. Albert Rivera redobló ayer la presión sobre el Gobierno para extender la aplicación del 155 en Cataluña. El líder de Ciudadanos considera que las palabras y la actitud del nuevo presidente de la Generalitat son suficientes para que el precepto constitucional no decaiga. «Sigue el proceso separatista y España debe proteger los derechos de los catalanes», alertó.

Para el dirigente liberal no hay ninguna duda de que Quim Torra «ha vuelto a las andadas» al nombrar como consejeros a huidos de la justicia y encarcelados, y demuestra que no busca el diálogo con el Estado sino el choque institucional. «Qué más necesitamos para entender que hasta que no haya un acatamiento explícito de la Constitución, no podemos levantar el 155», abundó Rivera, que exigió a Mariano Rajoy que se deje de «tejemanejes» con el BOE catalán y que se siente a negociar con PSOE y Ciudadanos hasta cuándo aplicar el precepto constitucional y sobre qué competencias.

En su encuentro el pasado jueves en la Moncloa, el líder naranja ya trasladó al presidente la necesidad de controlar las finanzas de la Generalitat, TV3, los Mossos, la política exterior y que se cumplan las sentencias en materia educativa.