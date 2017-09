Ciudadanos quiere que los partidos se «retraten» sobre el desafío independentista

El próximo martes, doce días antes del 1 de octubre, el Congreso debatirá una proposición no de ley registrada por Ciudadanos para que el hemiciclo exprese su apoyo al Gobierno y a los jueces frente al desafío independentista. Será una ocasión propicia, según aseguró ayer su portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, para que «cada cual se retrate». Una iniciativa que traerá cola puesto que, de momento, sólo el PP ha avanzado su voto favorable.

Tanto PSOE como Podemos evitaron ayer anticipar su voto y se refugiaron en que no habían podido leer aún la propuesta de los liberales, pese a que fue registrada el viernes. «Al PSOE no le hace falta hacerse una foto o presentar una iniciativa de este tipo para demostrar que apoya al Gobierno en la defensa de la legalidad», arguyó la portavoz socialista, Margarita Robles. Desde la formación morada, Irene Montero deslizó que no apoyarán al Ejecutivo central porque, en su opinión, está actuando «como un contendiente más» en Cataluña.

En el texto, que se votará la semana que viene, Ciudadanos insta a la Cámara baja a respaldar al Gobierno y al Poder Judicial «en la defensa de la legalidad democrática» en Cataluña y, en particular, en todas aquellas medidas «que sean necesarias» adoptar para impedir el referéndum».