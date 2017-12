Ciudadanos ve difícil gobernar porque PSC y PP se resisten a dar su apoyo Arrimadas conversa con Iceta y Gacía Albiol en el primer debate de candidatos celebrado en TVE el 7 de diciembre. :: Quique García / efe Arrimadas insiste en reclamar el voto de los socialistas ante el riesgo de que Iceta busque un tripartito con Esquerra y los comunes CRISTIAN REINO BARCELONA. Martes, 19 diciembre 2017, 00:44

Tramo final de campaña y uno de los partidos que más probabilidades tiene de ganar los comicios, Ciudadanos, insistió ayer en presentarse como el voto útil constitucionalista porque es el único que puede derrotar a los partidos secesionistas, bien en votos o también en escaños. El partido liberal, a través de sus dos primeros espadas, Albert Rivera, presidente del partido, e Inés Arrimadas, candidata a la presidencia de la Generalitat, intensificaron ayer los mensajes para reafirmar su base electoral y para seguir pescando en los caladeros de PSC y PP, como apuntan los sondeos. Con dos argumentos, ambos en clave de advertencia.

El primero, lo esgrimió Rivera. El líder de la formación naranja admitió que Ciudadanos lo tendrá muy complicado para gobernar porque aunque gane los comicios, socialistas y populares no querrán darle su apoyo y que incluso podrían llegar a un pacto para formalizar este veto. A su juicio, el PP, con tal de frenar a Ciudadanos a nivel nacional, lo que pondría en un serio aprieto a Mariano Rajoy, estaría dispuesto a acordar con el PSC para dar la presidencia a Miquel Iceta para evitar investir a Arrimadas. «Van a intentar pactar para que no gobierne Ciudadanos», afirmó. Pero «el único cambio posible» en Cataluña pasa por su partido, dijo en EsRadio. El mensaje iba en la línea del que ya ha utlizado durante la campaña de que en esta ocasión votar a PSC y PP puede suponer «tirar el voto a la basura» si no sirven para sumar una mayoría.

El segundo argumento lo puso sobre la mesa Inés Arrimadas. La candidata naranja apeló al discurso del miedo y acusó al PSC de estar pergeñando un tripartito con Esquerra y los comunes, a pesar de que Iceta lo ha negado durante la campaña por activa y por pasiva y en ERC no quieren saber nada de los socialistas, a quienes incluyen en el bloque del 155. El único que alimenta esta posibilidad es Catalunya en Comú, que casi a diario se ofrece a republicanos y socialistas para armar una mayoría de progreso y transversal. El hecho de que esté pidiendo el «indulto para Junqueras» significa, según el razonamiento que hizo la candidata, implica que se está «preparando un tripartito» con ERC. Todo un fantasma para los votantes socialistas que aún tienen en el recuerdo la experiencia tormentosa de los tripartitos con Carod Rovira.

Caza socialista

Ciudadanos ha peinado durante la campaña algunos de los principales feudos del PSC en busca del voto que antiguamente conformaba el cinturón rojo de Barcelona y que en los últimos años se está ajando hacia el naranja. Voto metropolitano, castellanohablante y harto de la deriva secesionista. En las elecciones generales, este elector socialista vota PSOE pero en esta ocasión puede decantarse por Arrimadas por sus posibilidades de victoria. El gran resultado de Ciudadanos en 2015, con más de 700.000 votos y 25 escaños, fue a costa, en parte, del PSC. Se calcula que hay unos 75.000 votos fronterizos entre ambas formaciones.

Así, Ciudadanos celebró el domingo pasado su mitin central de campaña en L'Hospitalet, segunda ciudad de Cataluña por número de habitantes y a día de hoy el principal feudo del PSC. Trata de seducir al votante menos catalanista del PSC y al que pueda prestar su voto pues por primera vez hay una fuerza no soberanista que está en disposición de ganar los comicios. El cierre, lo celebra hoy en el distrito barcelonés de Nou Barris, territorio antaño PSC, pero que fue el mayor granero de votos de la victoria de Colau en las municipales y que en las elecciones del 27-D de 2015 se tiñó de naranja.

Ese fue el mensaje que trasladó ayer Arrimadas en una conferencia en Barcelona: Ciudadanos es la «única» fuerza constitucionalista «capaz de ganar» a los independentistas y poder «acabar con la pesadilla del proceso». «El único cambio posible pasa por que la victoria sean tan clara» que tanto PSC como PP se vean obligados a apoyar a Ciudadanos y dejarles gobernar, según Rivera.