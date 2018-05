Ciudadanos anuncia la ruptura con Rajoy y exige un adelanto electoral Villegas comparece ayer en Valencia tras registrar el PSOE la moción de censura. :: b. aliño / efe La formación de Rivera coincide con el PSOE en que el tiempo del PP ha terminado, pero solo apoyará una moción que acabe en las urnas MARÍA EUGENIA ALONSO MADRID. Sábado, 26 mayo 2018, 00:28

La sentencia del 'caso Gürtel' ha acabado por desgastar el deteriorado matrimonio de conveniencia entre PP y Ciudadanos. Después de que el PSOE registrase una moción de censura contra Mariano Rajoy, todas las miradas estaban puestas en la formación de Albert Rivera, que tuvo que enseñar sus cartas antes de lo previsto.

El partido liberal no esperó hasta el 11 de junio, fecha en la que se había convocado su ejecutiva nacional, para fijar su posición sobre la relación que mantiene con el Ejecutivo del PP. A primera hora de ayer se reunió al comité permanente, el núcleo duro de Rivera y la instancia donde se perfila la estrategia naranja, para establecer el camino a seguir ahora y que no es otro que dar «voz a los españoles» ante una legislatura «liquidada» por el fallo que condena por «corrupto» al partido en el Gobierno.

Ciudadanos exigió así a Rajoy que convoque elecciones anticipadas o, de lo contrario, impulsará una moción instrumental para disolver las Cortes y celebrar nuevos comicios. «La corrupción del PP ha liquidado esta legislatura, la ha asfixiado y no puede seguir con un Gobierno débil», sentenció el secretario general, José Manuel Villegas, desde la sede del partido en Valencia.

Rivera y su círculo decidieron así llevar al plano nacional la táctica que acabó con el Ejecutivo del PP en la Comunidad de Madrid con un claro ultimátum al presidente del Gobierno. La cúpula naranja comparte el diagnóstico de los socialistas de que la etapa del PP ha terminado y es la hora de las urnas, pero difieren en los tiempos y en las intenciones. Pedro Sánchez quiere desalojar a Rajoy pero también trasladarse a la Moncloa para, en sus palabras, «dar estabilidad al país». En la formación liberal no contemplan esa posibilidad. «Deben de ser los españoles los que decidan», insisten. De ahí que Ciudadanos no vaya a prestar sus votos a la moción de censura del PSOE. «La cuestión -remarcó Villegas- no es que salga Rajoy para que entre Sánchez, apoyado por separatistas y populistas».

Para los liberales la solución que necesita España ante la crisis institucional desatada por la corrupción del PP pasa necesariamente por las urnas y no por «las prisas ni el oportunismo» del líder socialista ni tampoco por sus apaños en los despachos con «quienes quieren romper» el país. En las filas naranjas recelan del respaldo de los soberanistas a la moción del PSOE ya que advierten de que podría llevar consigo el fin del 155 en Cataluña. «No van a apoyarles sin recibir nada a cambio», señalan desde el partido.

Con el reglamento en contra

Sin embargo, la exigencia de que el jefe del Ejecutivo adelante la convocatoria de comicios se salta las disposiciones constitucionales, que impiden disolver las Cortes y convocar elecciones cuando hay una moción de censura en tramitación, según figura en el artículo 115 de la Carta Magna. Para que Rajoy pudiese convocar comicios ya, los socialistas tendrían que dar un paso atrás y retirar su moción, una opción inviable.

Descartada esa vía, a Ciudadanos solo le queda que la moción se mantenga y sea rechazada para que Rajoy, entonces sí, cumpla su exigencia de adelantar las elecciones. De lo contrario, los liberales impulsarían una moción instrumental con el único fin de convocar elecciones.

Pero hay un problema. El partido de Rivera cuenta con 32 diputados en el Congreso, y se necesitan 35 -la décima parte de los parlamentarios- para presentar una moción de censura. La formación naranja, por tanto, no puede impulsarla salvo que algún grupo le preste los tres diputados necesarios para ello. Y necesitarían, además, a los socialistas en la votación para que saliera adelante después de que Ciudadanos haya rechazado la suya.

La censura para convocar elecciones ya fue mantenida por la formación naranja en Murcia, cuando el PP se resistía a apartar al entonces presidente autonómico Pedro Antonio Sánchez, investigado por corrupción. El PSOE, como ahora con Rajoy, impulsaba una moción contra él. Los de Rivera dijeron que 'sí' pero solo si era para ir a las urnas. La iniciativa no llegó a prosperar porque el PP forzó la dimisión del presidente murciano. Una posibilidad que en el caso de Rajoy no se contempla.