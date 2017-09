Las cinco Diadas que marcaron la política catalana Manifestantes portan esteladas durante la Diada de 2012. :: j. lago / afp El independentismo lleva desde 2012 reuniendo a cientos de miles de personas y exhibiendo músculo para condicionar la agenda de la Generalitat CRISTIAN REINO Lunes, 11 septiembre 2017, 01:00

barcelona. De 2012 a 2017. De Diada en Diada y de manifestación en manifestación. Así ha transcurrido la política catalana en los últimos cinco años, marcados por el proceso independentista y el enfrentamiento entre las instituciones de Cataluña con las del resto de España. La reclamación de un referéndum y la secesión de Cataluña han sido una constante en todas las protestas organizadas por tres platafomas civiles de marcado acento soberanista: la Asamblea Nacional Catalana, Ómnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia.

2012, comienza el proceso

La primera gran movilización del 11 de septiembre se celebró en plena crisis económica y un año después de que cientos de radicales asediaran la Cámara catalana para protestar por los recortes del gasto, lo que obligó al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a la presidenta del Parlamento, Nuria de Gispert, a llegar al edificio en helicóptero.

Mas, tras la sentencia del Constitucional contraria a parte del Estatuto en 2010, amenazó a Rajoy con que si no dotaba a Cataluña de un sistema fiscal similar al concierto vasco pondría rumbo a la independencia. La protesta de la Diada desbordó todas las previsiones, incluidas las de los miembros del Ejecutivo catalán, algunos de los cuales por entonces se referían a los impulsores de la manifestación como «frikis». El resultado de la protesta sirvió a Mas para acudir reforzado a la Moncloa a reclamar el pacto fiscal. Tras el 'no' del presidente del Gobierno, el dirigente nacionalista puso la directa hacia el derecho a decidir. Según el CEO, en octubre de 2012, el sí a favor de la independencia se situaba en el 57%, frente al 20% del no.

Bajo el lema 'Cataluña, nuevo Estado de Europa', entre 600.000 y dos millones de personas se manifestaron por el Paseo de Gracia de Barcelona.