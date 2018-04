Cifuentes siembra dudas sobre quién accedió a los archivos de la universidad para resistir El Partido Popular pide ayuda en las redes. :: Twitter Su equipo desvía el foco hacia el PSOE ante la posibilidad de que un profesor con carné socialista destapara el caso NURIA VEGA SEVILLA. Lunes, 9 abril 2018, 00:37

El equipo de Cristina Cifuentes creyó encontrar ayer eso que había esperado en los últimos días. Una tabla de salvación en pleno atolladero. La presidenta de la Comunidad de Madrid y los suyos se aferraron a la información de que pudo ser un profesor enfadado de la Universidad Rey Juan Carlos, militante socialista, el responsable de destapar el caso del máster. Se abrió la opción de extender una sombra de duda sobre cualquier documento o ausencia del mismo que contradiga la versión oficial: que la dirigente del PP presentó su proyecto final y obtuvo el título de manera limpia. Y eso hizo la organización madrileña.

El consejero de Presidencia de Cifuentes intentó invalidar la polémica después de que el diario 'El Mundo' señalara ayer a la supuesta fuente que filtró los indicios de irregularidades y recogiera su inclinación política. «Si alguien con un carné del PSOE tiene acceso a los registros informáticos de la universidad de modo ilícito, puede haber hecho cualquier cosa: introducir, modificar, cambiar, quitar... Puede haber hecho absolutamente cualquier cosa», denunció Ángel Garrido, que además exigió al secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, y su portavoz en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, explicaciones inmediatas sobre si supieron que existía una «trama delictiva» contra la presidenta.

El aspecto de los registros informáticos es fundamental en el caso, porque el rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, trasladó el viernes que no consta en los archivos de la universidad el acta que tuvo que firmar el tribunal evaluador del trabajo de fin de máster de Cifuentes y que ni siquiera puede ratificarse que la presidenta llegara a defender su proyecto, en contra de lo que ella misma sostiene.

Esa rueda de prensa hizo que se extendieran en el PP los recelos sobre el relato que cuenta su líder en Madrid. Y aunque, a día de hoy, Mariano Rajoy ha decidido sostener a Cifuentes, durante el fin de semana algunos barones del partido, como el castellano y leonés Juan Vicente Herrera, pidieron más aclaraciones. «Habrá que esperar», dejó en el aire la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Y en esa espera, el jefe del Ejecutivo se desprendió de la responsabilidad de tener que resolver sobre el futuro de la dirigente territorial mientras la justicia no se pronuncie: «Eso ya no corresponde a mí».

La Universidad Rey Juan Carlos trasladó el jueves a la Fiscalía los resultados de su investigación interna y los indicios que pudieran ser constitutivos de delito. En primer lugar, el acta que el primer día se envió a Cifuentes para que pudiera probar el haber sido examinada, contenía firmas falsificadas. La presidenta, sin embargo, no ha variado su versión. «Me matriculé, pagué, cursé, obtuve mi máster y así lo puedo demostrar», volvió ayer a la carga. «Hemos conocido unas informaciones muy relevantes y muy preocupantes», comentó.

¿Y ahora qué?

Según los datos publicados, el profesor que presuntamente filtró el escándalo habría querido vengarse del centro de enseñanzas superiores por la supresión del grado en Sociología en 2014 con el beneplácito de la entonces consejera de Educación, la popular Lucía Figar. Una historia de vendetta que el PP de la Comunidad de Madrid no va a dejar pasar. La cuenta oficial de la organización en Twitter publicó ayer: «¿Tienes una pista para esclarecer el montaje contra @ccifuentes? Háznosla llegar». Emulaba el mensaje del director de 'eldiario.es', el primero en publicar las posibles irregularidades: «¿Tienes una pista para @eldiario.es? Háznosla llegar».

Desde la dirección nacional se guardó silencio, aunque algunos cargos del partido se lanzaron a arropar a Cifuentes. Fue el caso del presidente del PP catalán, Xavier García Albiol: «A ver si vamos a tener que montar la comisión para investigar al PSOE y no en la dirección que algunos pretendía, que era el desgaste de Cristina Cifuentes». En todo caso, más allá de la procedencia de la información, fuentes del PP apuntan que la simpatía política de quien pudo filtrar el caso, no dice nada del fondo de la cuestión: si Cifuentes llegó a defender o no su trabajo de fin de máster y si, por lo tanto, obtuvo el título como correspondía o de manera irregular. Dadas las circunstancias, en el partido sólo confían en que la justicia puede arrojar algo de luz.