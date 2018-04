Cifuentes se parapeta detrás de Rajoy para negarse a dimitir y renuncia al máster Cifuentes compareció ayer en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid tras la reunión semanal de su gabinete. :: Ballesteros / efe La presidenta entiende que no hay razones para su renuncia y culpa a la Universidad de «irregularidades administrativas» RAMÓN GORRIARÁN MADRID. Miércoles, 18 abril 2018, 00:44

«Tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente, por supuesto. Lo tengo indudablemente». Con estas dos salvaguardas, Cristina Cifuentes compareció ayer después de la reunión de su Gobierno para defender que no ha cometido «ninguna ilegalidad», no está «investigada» por el supuesto máster fraudulento y tampoco ha sido partícipe de «irregularidad» alguna. Por tanto, «no hay razones objetivas» para dimitir, un paso que en ningún momento se ha planteado. Antes de enrocarse, había renunciado a su título de postgrado en Derecho Autonómico en una carta enviada al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, al que reprochó «las irregularidades administrativas» cometidas en su caso y de las que se considera una víctima.

Desafiante y vestida de rojo, el color de la pasión, la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo una apasionada defensa de su comportamiento. Por primera vez desde que estallara el escándalo de su maestría el 21 de marzo, Cifuentes acudió a la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal de su gabinete. No rehuyó las preguntas y respondió con retos, acusaciones y medias verdades. Igual en la carta que escribió poco antes a Javier Ramos, rector de la Rey Juan Carlos, se presentó como una víctima de los errores de otros, pero con nada reprochable en su conducta. Pero en vista de la dimensión de la polémica generada, zanjó: «No quiero ese máster».

De renunciar, ni palabra. Y es que Cifuentes no aprecia «ningún motivo para la dimisión, más allá de los intereses políticos» de la oposición. Considera que ha dado «sobradas no, sobradísimas» explicaciones; por otro lado, «no hay imputación ni ilegalidad ni incumplimiento»; y si hubiera algo turbio será por «las irregularidades administrativas» cometidas en el centro docente, de las que se siente «totalmente ajena».

Solo cambiará de parecer, insistió, si se lo pide Mariano Rajoy o la dirección del PP, «como he hecho toda mi vida». Aunque dejó caer que quiere seguir al frente de la Comunidad de Madrid hasta «finalizar la legislatura». Un deseo de improbable logro porque Rajoy ya ha dejado claro a la dirección del PP que lo primordial es conservar el Gobierno autonómico. Retener la institución con Cifuentes de presidenta es inviable porque ante ese envite Ciudadanos ha dicho que apoyará la moción de censura del PSOE, iniciativa que ya cuenta con el respaldo de Podemos, y convertiría en presidente de la Comunidad de Madrid al socialista Ángel Gabilondo. El PP, sin embargo, quiere jugar esa baza con la esperanza de que el partido naranja se eche atrás en el último momento y no secunde la operación por el coste electoral que pudiera tener esa sintonía con la izquierda para una fuerza de centroderecha.

Cifuentes está al tanto de esos cabildeos y, aunque mostró una aparente firmeza en sus palabras, es consciente de su debilidad política. En el único atisbo de amargura en su comparecencia garantizó que iba a gobernar «hasta el último día, sea el día que sea». Un momento que llegará más pronto que tarde, como admiten en el PP a pesar de la cerrada defensa de las últimas horas.

Preguntas sin respuesta

La presidenta madrileña, por otro lado, tuvo cuidado de no adentrarse en terrenos resbaladizos en su defensa del título de postgrado que investiga la Fiscalía y la Universidad. «Jamás he dicho -aseguró rotunda- que mi máster no sea legítimo, poseo un título oficial con todos los certificados acreditativos, sellados y compulsados». Pero evitó hablar del aspecto clave de la polémica, el trabajo fin de máster y su defensa ante el tribunal examinador. La primera versión que dio hace dos semanas fue que lo expuso el 2 de julio de 2012 «de forma presencial» en el campus de la Universidad en el distrito madrileño de Vicálvaro y «duró poco» porque no leyó todo sino «un resumen de 10 o 15 minutos». Ayer no quiso reiterar ese relato -«ya lo he explicado muy ampliamente», dijo-.

Aquella versión plantea algunos interrogantes hasta el momento sin respuesta. El primero es dónde está ese trabajo que ni Cifuentes encuentra ni figura en el registro de la Universidad; el segundo es por qué nadie acepta haber pertenecido al tribunal examinador; el tercero, por qué la presidenta no recuerda qué profesores le examinaron; y el cuarto, cómo hizo la entonces delegada del Gobierno en Madrid para encontrar tiempo para examinarse el mismo día que la selección española de fútbol era recibida por distintas autoridades en la capital tras proclamarse campeona de mundo con el consiguiente operativo de seguridad que dependía de ella.

Halló respuestas, en cambio, para otras preguntas, como la del acta de notas falsificada y su laxo régimen presencial en las clases. Las desgranó en la carta enviada al rector, cuatro páginas con el membrete en cada una de «La Presidenta». En el primer caso, arguye que fue una «irregularidad administrativa» que «no puede menos que sorprender» porque no la había solicitado pero que la exhibió como prueba de sus calificaciones porque se la había enviado «a las 17:36 del 21 de marzo» la Secretaría del Rectorado. En el segundo, afirma que se limitó a seguir «las indicaciones de la Universidad», que le proporcionó «condiciones flexibles» y «facilidades» para no ir a clase. En todo caso, prosigue, «siempre» cumplió «la legalidad».