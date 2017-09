CEOE apoya «todas las acciones necesarias para hacer cumplir la legalidad vigente»

La patronal CEOE se ha posicionado públicamente en defensa de la legalidad y del «cumplimiento estricto de las leyes y la Constitución española». En un comunicado de su Junta directiva asegura de forma tajante que apoya «todas las acciones que se consideren necesarias llevar a cabo con el objetivo de hacer cumplir la legalidad vigente». Asimismo, insta a afrontar el problema político en Cataluña «con la mayor urgencia posible y sentido constructivo para que no afecte a la convivencia social y prosperidad económica. La no resolución afectaría negativamente a todos los ámbitos», concluye. Por otra parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, subrayó que no ha identificado «ningún tipo de deslocalización» de empresas en Cataluña porque los inversores saben que «el escenario de la independencia no se va a producir». «No hay ningún inversor nacional que piense que el escenario de la independencia se va a producir», dijo De Guindos en el Congreso tras señalar que la evolución económica y el cumplimiento de las leyes es lo fundamental para generar confianza y dar garantías a la inversión. Recalcó que la independencia «no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico».