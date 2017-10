Ceniceros apela al «diálogo» y lamenta que «alguna institución catalana no cumpla la ley» Representantes políticos, empresariales y sindicales de La Rioja coinciden en la necesidad dialogar para cerrar heridas abiertas y pactar una solución LUIS J. RUIZ LOGROÑO. Martes, 3 octubre 2017, 00:32

Si el domingo la mirada de muchos estaba puesta en tierras catalanas ayer, 24 horas después, era el momento de los análisis, las reflexiones y las valoraciones. Desde todos los ámbitos; con múltiples enfoques y con un punto de conexión: la petición, casi unánime, de que es necesario que las partes se sienten a hablar e intenten alcanzar una solución.

Ese es el punto de vista de José Ignacio Ceniceros, presidente de La Rioja, que ayer recordó que su Gobierno «estará al lado del Ejecutivo nacional» y respaldó «la oferta de Mariano Rajoy de sentarse a dialogar con todas las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo en esta situación». Ceniceros, que reconoció ver «con preocupación» las declaraciones de del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de aplicar en los próximos días el proceso hacia una declaración unilateral de independencia, recordó que «estamos dentro de un marco que nos dimos hace 40 años, que es la Constitución y que nos está ayudando a la convivencia nacional».

Por eso demandó «respetar» la Constitución porque «sin ley no hay democracia. Lo importante de todo es que ese famoso referéndum no se ha celebrado». De manera paralela, y en relación a las imágenes vistas el domingo en las calles de Cataluña, Ceniceros consideró que «lo que se hizo ayer por parte de los poderes del Estado -el Gobierno, poder judicial y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad- fue intentar que la ley se cumpliera y hemos visto que algunas instituciones de Cataluña no querían cumplir la ley y eso es triste». En cualquier caso, completó, «es un tema tan delicado que vamos a esperar los acontecimientos».

LAS FRASESJosé Ignacio Ceniceros Presidente del Gobierno de La Rioja«Sin ley no hay democracia. Lo importante es que el referéndum no se celebró»Alberto Bretón Delegado del Gobierno en La Rioja«Los cuerpos de seguridad han estado brillantes y han defendido el orden, la ley y los derechos y libertades» Concha Andreu Portavoz PSOE Parlamento regional«Que se dejen de intereses partidistas. Que usen la política, no a la sociedad» Jaime García Calzada Presidente de la FER «Se está fracturando la convivencia y no es bueno para asuntos empresariales»

Más contundente fue el Delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, que tildó de «brillante» la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil. «Han estado brillantes, demostrando su leal compromiso con la defensa del orden, la ley y los derechos y libertades del pueblo catalán y de todos los españoles», sostuvo.

Desde el PSOE, su portavoz parlamentaria en La Rioja, Concha Andreu, explicó que vivió «apenada» los acontecimientos del domingo en tierras catalanas y consideró que «el diálogo es la única solución, pero no se ha hecho. Es absolutamente necesario el diálogo, para ir restañando las heridas de la sociedad. Que se dejen de intereses particulares y partidistas. Que usen la política, que no usen a la sociedad».

«Los políticos debemos estar para solucionar los problemas únicamente, y eso no se está haciendo», agregó la diputada regional del PSOE.

En el escenario laboral, tanto el sindicato UGT como la Federación de Empresarios de La Rioja han expuesto sus puntos de vista al tiempo que han hecho suya esa demanda de diálogo. Así, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, apuntó ayer que el sindicato ha decidido adherirse al «paro cívico» convocado para hoy por la sociedad catalana y representada por empresarios, sindicatos y sociedad civil, pero que «no se trata de una huelga general ni laboral. La sociedad ha decidido que basta ya, porque lo sucedido ayer [por el domingo] en Cataluña es inasumible», abundó. Para la sindicalista riojabajeña los líderes políticos deben «sentarse a dialogar. Es fundamental, igual que para nosotros también es fundamental proteger los derechos de los trabajadores». Además, en relación a las imágenes del domingo, «tanto por un lado como por otro, son inaceptables», por lo que reiteró que «ahora hay que dialogar, que es lo que espera toda la ciudadanía, tanto los catalanes como el resto de los españoles».

Desde la Federación de Empresarios de La Rioja (FER) su presidente, sin esquivar una valoración política y social del 1-O, se centró en las consecuencias económicas de la situación en Cataluña. «Se está fracturando la convivencia en Cataluña, y no es bueno para ningún asunto empresarial», sostuvo Jaime García Calzada, que recordó que el peor escenario para una economía es «el miedo y la inseguridad».

«Era un referéndum ilegal, inconstitucional», dijo el presidente de la FER, que demandó que ante una hipotética declaración de independencia «se aplique la ley, porque fuera de ella no se puede permitir que se conviva dentro de una nación». Además defendió que «en un momento global, el presentar un país unido y fuerte, es fundamental para el desarrollo empresarial, para la creación de riqueza y de empleo»