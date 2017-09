La célula de Ripoll no tenía «vínculos directos» con el Estado Islámico Dos mossos inspeccionan el interior de una furgoneta en la carretera de Ripoll. :: r. townsend / efe Los informes antiterroristas destacan que el Daesh ha evitado dar datos sobre los yihadistas porque desconocía su trayectoria MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID. Viernes, 8 septiembre 2017, 00:55

Los atentados de Las Ramblas y Cambrils tenían la firma del Daesh. De hecho, solo horas después del ataque en Barcelona, se apresuró a reivindicar como propio el atropello. Sin embargo, tres semanas después, los servicios antiterroristas no han encontrado un solo indicio de que la célula de Ripoll tuviera «vínculos directos» con el 'Califato', según recogen documentos de la seguridad del Estado consultados por este periódico, que apuntan a la «inspiración» del Estado Islámico, pero no a su «intervención».

Los análisis de los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia coinciden con la conclusión expresada por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido en una reciente entrevista a ABC: no fueron unos ataques «organizados por el comando central de Daesh» en Siria, pero sí que estos atentados estuvieron «guiados desde fuera».

Ni el CNI ni Guardia Civil ni Policía ni las agencias de Inteligencia aliadas tienen constancia de «comunicaciones directas» entre la decena de miembros de la célula y los dirigentes del aparato militar del Daesh, que en la actualidad se encuentra disperso a caballo entre Raqqa (capital del autodenominado Califato y en Siria) y ciertas zonas fronterizas de Irak.

Los informes de los expertos de la seguridad nacional insisten en el hecho de que los canales habituales del Isis no han publicado -como sí hicieron en el caso de atentados en Francia, Bélgica o Alemania- informaciones o vídeos inéditos de los yihadistas, remitidos por éstos antes de los ataques a los jefes terroristas en Siria o Irak y en los que se juraba lealtad al Estado Islámico.

Además, el estudio de las comunicaciones interceptadas desde el 17 de agosto al «comando central» del Daesh y de sus comunicados públicos avalan la idea de que los dirigentes del Estado Islámico no tenían «contactos» con los terroristas de Las Ramblas y Cambrils y que «desconocían absolutamente» la existencia de esta célula, sus planes o quiénes eran sus componentes.

«Paraguas»

Los documentos de los servicios antiterroristas analizan hasta seis comunicaciones recientes del Daesh para concluir que la célula catalana operaba «bajo el paraguas» del Estado Islámico pero sin conexión con su aparato militar. La primera reivindicación, del mismo 17 de agosto, por parte del Daesh, difundida por su 'agencia de noticias' Amaq, no incluyó ningún dato desconocido ni la identidad del atacante de Las Ramblas, como sí había hecho en otras ocasiones. Es más, tanto ese día como en la posterior reivindicación del 19, el Estado Islámico se hizo eco del falso ataque a un bar en Las Ramblas regentado por judíos, lo que, según los analistas de Interior, probaría la «absoluta desconexión» entre la célula y la dirección del Daesh.

Para los servicios antiterroristas es «sintomático» que en el vídeo lanzado por la productora de Wilayah al-Khayr el 23 de agosto, amenazando con más atentados, no se hiciera semblante alguno de los terroristas de Cataluña a modo de homenaje póstumo, una costumbre muy extendida. Simplemente -explican responsables de Inteligencia- no lo hicieron porque no tenían ni material sobre ellos ni conocían su trayectoria. Ante esto, se limitaron a verter amenazas en castellano por boca del cordobés Muhammad Yasin Ahram y por otro yihadista, 'Abu Salman Al Andalusi'.

La misma tónica han seguido las siguientes comunicaciones. El 1 de septiembre -recogen los informes de Inteligencia- un nueva publicación del ISIS, la segunda entrega de un serial denominado 'Knights of Lone Jihad' (Caballeros de la yihad solitaria) hacía un llamamiento a atacar en Europa y Estados Unidos siguiendo el ejemplo de los «hermanos» de Barcelona, sin citarles por nombre en ningún momento. La única referencia en ese nuevo comunicado fue al yihadista cordobés y a su arenga a recuperar al Andalus.

El 3 de septiembre, la tercera entrega de 'Knights of Lone Jihad', en la que se llamaba a envenenar a los infieles, incluyó una fotografía del skyline de Barcelona, pero, una vez más, sin mención alguna a los miembros de la célula. El pasado miércoles, la cuarta entrega de esa serie, instando a los ataques nocturnos, recogía versículos del Corán en castellano pero ni un dato nuevo sobre los terroristas de Cataluña, a los que ya ni siquiera se mencionaba.

Los servicios antiterroristas -recogen los informes- tampoco han localizado ningún panegírico en los canales del Daesh dedicado a los terroristas de Barcelona.