«Tiene Catalá un problema singular» Alrededor de 200 jueces y fiscales exigen la dimisión del ministro de Justicia por sus palabras contra el magistrado Ricardo González Á. SOTO MADRID. Sábado, 5 mayo 2018, 00:41

La protesta de los miembros de la judicatura contra Rafael Catalá llegó ayer a las puertas del Ministerio de Justicia. Alrededor de 200 jueces y fiscales se manifestaron ante la sede de San Bernardo, en Madrid, para reclamar la dimisión del ministro. Lo hicieron al grito de «tiene Catalá un problema singular», una manera de recordar al responsable de Justicia sus palabras del pasado lunes contra el juez que pidió la absolución de La Manada, Ricardo González. «Catalá, habla menos y escucha más» o «Catalá, dimisión» fueron otras consignas coreadas.

La manifestación de ayer es una más de las movilizaciones que los miembros de la judicatura llevan a cabo desde hace semanas para reclamar más medios y el blindaje de la independencia judicial. Pero las declaraciones de Catalá han dado nuevas fuerzas a las protestas porque, en opinión de jueces y fiscales, les dan la razón. «Quizá las decisiones que adoptamos, en ocasiones, no sean del agrado de algunos responsables políticos o no se adecuen al sentir social o a las corrientes de opinión imperantes en un momento dado, pero esa independencia es lo que nos garantiza la democracia y la convivencia pacífica», afirmaba el manifiesto que leyó el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar.

Miles de personas se manifestaron ayer por la tarde en varias ciudades de España, convocadas por el Movimiento Feminista, bajo el lema 'Stop a la cultura de la violación'. En Madrid, los otros lemas que portaron los manifestantes fueron 'La calle y la noche también son nuestras' y 'Se acabó la cultura de la violación'.

El voto particular de Ricardo González continúa generando reacciones. Carlos Bacaicoa, abogado de la víctima de La Manada, lamentó ayer el «linchamiento» que está sufriendo el magistrado, pero discrepó con dureza de los términos utilizados por el juez en su voto particular. «Yo creo que soy un poco mayor que el juez y en mi época, las relaciones sexuales no se mantenían así. No veo el jolgorio festivo por ningún sitio», afirmó Bacaicoa en 'Espejo Público'.