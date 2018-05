Cárcel para Bárcenas ante el riesgo de que se fugue gracias a su fortuna oculta Luis Bárcenas. :: e. p. La Audiencia Nacional también envía a prisión al exalcalde de Majadahonda y a López Viejo, pero rechaza encarcelar al resto de condenados MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID. Martes, 29 mayo 2018, 00:23

1.222 días después, Luis Bárcenas volvió ayer a la cárcel madrileña de Soto del Real, en la que ya estuvo en prisión preventiva 19 meses hasta que en enero de 2015 le impusieron una fianza de 200.000 euros. De nada le sirvieron al extesorero del PP sus ruegos al tribunal durante la vista que ayer se celebró en la Audiencia Nacional para decidir el futuro penitenciario de 15 de los 29 condenados por la primera época del 'caso Gürtel' (1995-2002). Los magistrados creyeron que el riesgo de que se fugue después de una condena de 33 años de prisión ahora es mucho mayor.

Pero más allá de Bárcenas, el tribunal fue bastante magnánimo. Además de al extesorero del PP, la sala únicamente envió a la cárcel a los otros dos procesados con penas mayores de 30 años: el exalcalde de Majadahonda del PP Guillermo Ortega (condenado a 38 años y 3 meses); y el exconsejero madrileño Alberto López Viejo (31 años y 9 meses). La Audiencia Nacional rechazó encarcelar, tal y como le había reclamado Anticorrupción, a los otros ocho condenados con penas mayores de cinco años, entre ellos la mujer de Bárcenas o el exmarido de Ana Mato.

El tribunal no tuvo en cuenta los argumentos de los letrados de Bárcenas y del propio imputado, que, ante la sala, adujeron que el exsenador ha cumplido de forma «escrupulosa» con todas las medidas cautelares que se le han impuesto hasta el momento y que nunca ha intentado escapar de la justicia en todos estos años en los que está siendo investigado.

Pero los magistrados, haciéndose eco de los argumentos de la Fiscalía, le mandaron a Soto al entender que el riesgo de fuga ahora, tras una condena de más tres décadas, se ha «incrementado» de forma significativa con respecto a los años anteriores, «máxime teniendo en cuenta el entramado financiero y societario organizado para la sustracción de sus fondos, y que parte de ellos no se ha conseguido su localización». La sentencia conocida el pasado jueves, de hecho, considera probado que buena parte de los fondos que Bárcenas ocultó en Suiza y en otros paraísos fiscales y países extranjeros o no ha podido ser localizado o no ha podido ser repatriado.

Polémica

La vista de Bárcenas ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional fue polémica. Antes del extesorero, la sesión para decidir la suerte penitenciaria de los acusados estaba siendo pública, algo completamente inusual en el tribunal de la calle Génova. Las quejas de la defensa del principal implicado de que la vista estaba siendo retransmitida en directo por la televisión y comentada por los contertulios sirvieron para que el tribunal revocara su decisión de dejar que el público conociera de primera mano los alegatos de los condenados de 'Gürtel' para retrasar su ingreso en prisión hasta que el Supremo haga firme la sentencia.

Ortega y López Viejo también argumentaron que jamás se han sustraído de la acción de la justicia. En el caso del exconsejero de Esperanza Aguirre, el razonamiento del tribunal para enviarlo a la cárcel fue parecido al de Bárcenas. El tribunal tiene en cuenta que se incrementa el riesgo de fuga ante la «disponibilidad que de sus fondos hizo poniéndolos a buen recaudo en cuentas Suizas». El exregidor de Majadahonda, por su parte, fue enviado a la cárcel también por el riesgo de escapar usando el entramado que puso en marcha para «la sustracción de fondos».

Bárcenas volvió a la cárcel, pero no todo fueron malas noticias. Su mujer eludió, al menos por el momento, pisar la prisión, a pesar de haber sido condenada a 15 años y un mes de prisión por haber ayudado a su marido a ocultar en el extranjero los fondos de las comisiones ilegales y el dinero que robó de la caja B del propio PP.

El tribunal compuesto por María José Rodríguez Duplá y los jueces Ángel Hurtado y Julio de Diego rechazó la petición de encarcelar a Rosalía Iglesias, el gran miedo de Bárcenas, quien incluso había amagado con tirar de la manta si su mujer acababa entre rejas.

Iglesias no fue la única que se salvó de la cárcel. Anticorrupción pidió el ingreso en prisión de otros siete condenados, sin lograr convencer al tribunal. La sala les cita, junto a la mujer de Bárcenas, para el próximo miércoles a fin de las medidas cautelares que les impondrá. Se trata, además de Rosalía Iglesias, del contable de la trama José Luis Izquierdo (condenado a 17 años y 7 meses); el exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno (15 años y 2 meses) la exesposa de Correa Carmen Rodríguez Quijano (14 años y 8 meses); el exalcalde de Pozuelo de Alarcón; y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda (14 años y 4 meses); el presunto testaferro de la red Antonio Villaverde (8 años y 2 meses), el exedil de Estepona Ricardo Galeote (7 años y 10 meses); y el exviceconsejero madrileño Carlos Clemente (5 años y 9 meses).