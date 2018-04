Los candidatos independientes, un riesgo para la estabilidad de los partidos

La estrategia de Albert Rivera de recurrir a fichajes estrella para dar impulso a sus aspiraciones electorales ya la han puesto en práctica por otras formaciones. Y lo hicieron con mayor o menor fortuna. Podemos revolucionó la campaña electoral de las generales de diciembre de 2015 con incorporaciones sonadas. Entre otros, se sumaron a la lista de la formación morada el general Julio Rodríguez, los jueces Juan Pedro Yllanes y Victoria Rosell, el sindicalista de la Guardia Civil Juan Antonio Delgado Ramos o Juan Pablo Wert, hermano del exministro de Educación del primer Gobierno de Mariano Rajoy.

El resultado no fue el esperado. Rodríguez no logró escaño en esas generales ni en las siguientes, Yllanes está marginado en el grupo parlamentario debido a su apoyo a Íñigo Errejón en Vistalegre II, Rosell abandonó la política tras ser imputada por prevaricación y Wert renunció a repetir como número uno al Senado por Ciudad Real.

El PSOE también fichó independientes en 2015. Pedro Sánchez incorporó a la exdiputada de UPyD Irene Lozano para sus listas de Madrid, una decisión que no gustó a una buena parte de los dirigentes socialistas. Lozano renunció a repetir en junio de 2016. El secretario general también incorporó a la comandante Zaida Cantera, víctima de acoso sexual en el ejército. La militar fue una de las que se rebeló en la investidura de Mariano Rajoy y votó no, en contra de las órdenes de la comisión gestora socialista. También se negó a abstenerse la juez Margarita Robles, hoy portavoz en el Congreso. El riesgo con los independientes es que no están sujetos a las reglas del partido. No lo estaría Manuel Valls, en caso de aceptar la oferta de Ciudadanos para postularse por Barcelona. La duda es si un ex primer ministro francés se plegará a las órdenes de Rivera en caso de gobernar la ciudad condal.