Los dos candidatos cenan juntos con el grupo popular Miércoles, 11 julio 2018, 00:04

Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado coincidieron anoche en la cena que organiza todos los años el grupo popular en el Congreso antes de las vacaciones veraniegas. Fue el primer contacto personal entre ambos tras las primarias del 5 de julio. Ambos habían anunciado su intención de reunirse tras las votaciones, pero el encuentro no se produjo hasta anoche y no fue a solas, sino con la compañía de la mayoría de los 134 diputados del PP. Estaba previsto que manuvieran una reunión en el Congreso antes de la cena aprovechando el pleno que se celebró ayer, pero no se materializó.