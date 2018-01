Camps niega las acusaciones: «No tiene ni pies ni cabeza»

Sin nervios aparentes, pero dolido y enfadado. Así se presentó ayer Francisco Camps ante los medios de comunicación tras asistir a la sesión plenaria del Consejo Jurídico Consultivo valenciano del que forma parte como expresidente de la Generalitat. Dolido y enfadado con quien fue su mano derecha en el partido, Ricardo Costa, que horas antes lo había puesto en la picota en la Audiencia Nacional al señalarlo como responsable de la financiación ilegal del PPCV. «Quisiera decirles una frase que resume todo lo que en estos momentos estoy sintiendo: es triste que el derecho a la defensa incluya la obligación a la ofensa», dijo.

Camps negó que hubiese habido financiación irregular del partido en las elecciones de 2007 y 2008. Cuando se produjeron las primeras filtraciones de irregularidades en 2009 preguntó a los responsables de campaña, pidió una auditoría de las cuentas del PPCV, las fiscalizó el Tribunal de Cuentas «y no hubo ningún reparo a las cuentas del PPCV».

Negó que él fuera el responsable de ordenar irregularidades. «Ningún empresario ni nadie podrá decir jamás que yo haya dicho que se hiciesen las cosas fuera de la legalidad». Y señaló que quien reciba una orden para cometer una ilegalidad puede «o no hacerla o dimitir o ponerla en conocimiento de la Fiscalía o de la Judicatura».

Para Camps «no tiene ni pies ni cabeza» que no se le nombrara en la larga fase de instrucción de esta pieza y en el juicio solo se hable de él, pero «sin hechos concretos porque no los hay». No sabe si esa estrategia de defensa se debe a un pacto con la Fiscalía. Recordó que gran parte de la instrucción se realizó cuando él solo era «diputado de a pie», con lo que la obediencia debida, según su criterio, se desmonta. Señaló que hace un mes comieron juntos una decena de exparlamentarios y consejeros, cita a la que asistió Costa, «y ninguno de los 10 comensales podía imaginarse las declaraciones de hoy (ayer) en Madrid».