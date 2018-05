El 'Campeón' besa la lona El exministro había salido indemne de los escándalos surgidos a su alrededor RAMÓN GORRIARÁN MADRID. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:24

Parecía inmune, pero no. La detención de Eduardo Zaplana apenas sorprendió. El pasmo fue mínimo en el PP, donde el sismógrafo no está para menudencias telúricas a la espera de la sacudida por la inminente sentencia del 'caso Gürtel'. En la sede de la calle Génova se maliciaban desde hace mucho que no eran trigo limpio las andanzas del que fuera presidente de la Generalitat valenciana, ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno. Con las decenas de imputados por corrupción en sus distintas variantes entre los populares valencianos llamaba la atención que saliera indemne de todas las investigaciones a pesar de que muchos invocaban su nombre. El 'Campeón', bautizado así dicen que por Julio Iglesias, no tenía hasta ayer ninguna causa viva en los tribunales a pesar de que con él empezó una forma de entender la política y los negocios en el PP de la Comunidad Valenciana que ha degenerado en una procesión de acusados por los tribunales.

A los 34 años alcanzó su primer cargo de relieve, alcalde de Benidorm, gracias a una tránsfuga socialista a la que escondió en un hotel hasta el momento de la votación. Pero antes de convertirse en regidor protagonizó su primer coqueteo con la corrupción en el 'caso Naseiro'. En una grabación de 1990 de una conversación suya con el concejal Salvador Palop se oye: «Estoy en política para forrarme». Él siempre ha negado que lo dijera, pero ha quedado para la historia como toda una declaración de intenciones. Desde luego, pobre no se hizo.

Con su llegada a la Generalitat tras barrer al socialista Joan Lerma, comenzó la época faraónica en la Comunidad Valenciana con la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el parque Terra Mítica como paradigmas suyos. Después de siete años en el Palau de la Generalitat, dejó un PP valenciano todopoderoso, las mayorías absolutas se sucedían en las elecciones del ámbito que fuera, se trasladó a Madrid en 2002 para ser ministro de Trabajo con José María Aznar, cargo al que sumó la portavocía gubernamental. Pensaba que había dejado el partido en las buenas manos de su delfín, Francisco Camps, pero el heredero, en cuanto el rey salió por la puerta, se rebeló y se apropió del timón.

Teoría de la conspiración

Ya en la oposición, fue el primer portavoz de Mariano Rajoy en el Congreso, pero su hilo directo con Aznar le llevó a desarrollar hasta límites de imaginación desbordante la teoría de la conspiración en los atentados del 11-M. Sembró dudas sobre la investigación y diseñó conjeturas sobre lo acaecido, lo que fuera para poner en tela de juicio la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero. A Rajoy no le gustó y prescindió de sus servicios en 2008 con la purga de los restos del aznarismo. No se quedó descalzo, enseguida fue contratado por Telefónica.

Desapareció del primer plano de la escena política pero no se desenganchó. En la sombra cultivaba sus contactos con los críticos del PP, sus conversaciones 'non sanctas' con el expresidente madrileño Ignacio González, también detenido por corrupción, le devolvieron al escaparate a su pesar. Lo suyo eran las bambalinas, que se olvidaran de él. Razones tenía a la vista de lo sucedido.

Su desengaño con el PP de Rajoy era absoluto, y en los últimos meses protagonizó un acercamiento a Ciudadanos. Con Albert Rivera tejió el comienzo de una amistad y lo que quedaba de las huestes zaplanistas en Valencia se pasaron a las filas naranjas. Por todo ello, el disgusto en la dirección nacional del PP duró el medio minuto obligado por la nueva muesca marcada en su maleado árbol de la corrupción. Al fin y al cabo era el segundo presidente de la Generalitat valenciana detenido y el tercero investigado. Una mancha más para el tigre.