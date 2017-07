El 'camióngate' de la declaración de Rajoy en 'Gürtel' llega al Parlamento Bildu pide explicaciones al Gobierno por el estacionamiento de dos tráilers para obstaculizar la foto del presidente entrando al tribunal M. SÁIZ-PARDO Domingo, 30 julio 2017, 23:44

Madrid. El 'camióngate' (sic) llega al Parlamento. El senador de EH Bildu Jon Iñarritu ha pedido explicaciones al Gobierno sobre la supuesta maniobra de la Policía Nacional para impedir que la prensa tomara imágenes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a su entrada a la Audiencia Nacional el pasado miércoles para declarar como testigo en el 'caso Gürtel'.

Según explica Iñarritu en su pregunta parlamentaria, el pasado 26 de julio, unas horas antes de que llegara el jefe del Ejecutivo a la sede judicial, los agentes que custodiaban el edificio de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares «guiaron a dos camiones» para que estacionaran delante de la puerta de entrada al garaje del tribunal por la que finalmente entró la comitiva oficial que llevó a Rajoy. «Los camiones fueron aparcados dentro de la zona que estaba siendo vigilada y que había sido despejada con anterioridad por razones de seguridad», relata el senador abertzale. «Este hecho, el 'camióngate', ha generado gran sorpresa e indignación, especialmente a los medios audiovisuales y fotográficos, ya que con la colocación de esos obstáculos móviles por parte de los agentes policiales se impidió que tuvieran un buen 'tiro de cámara' y que pudieran disponer de imágenes del señor Rajoy entrando a declarar en la Audiencia Nacional», prosigue el parlamentario.

Por ello, el senador pregunta al Gobierno si «esos camiones fueron alquilados por las fuerzas de seguridad dependientes de Interior», «¿qué función tenían?», «¿cuál fue su coste?» o «¿quién dio la orden de colocarlos?».

Pero Iñarritu va más allá. El senador de EH Bildu considera que era evidente que esos trailers situados estratégicamente frente al garaje «no tenían ninguna función de seguridad», ya que no estaban siendo utilizados como «barreamiento», pues no cortaban el paso a ningún acceso. «Se usaron solamente para obstaculizar las fotos a Mariano Rajoy», concluye el parlamentario, que acto seguido pregunta al Ejecutivo si cree que, dado que los camiones no cumplían labores de seguridad, no habría incurrido éste en un delito de «malversación».

Los camiones efectivamente fueron situados en esa posición estratégica unas horas antes de la llegada de Rajoy, según pudieron comprobar in situ los informadores que cubrían la declaración. En uno de los tráilers figuraba el nombre de una empresa de alquiler de camiones. Esta firma, no obstante, ha asegurado que vendió esa «gabarra» en 2015.