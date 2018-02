La Cámara catalana debate vías para la investidura

barcelona. Las fuerzas secesionistas se proponen pisar el acelerador de la negociación para acortar los plazos de la investidura del presidente de la Generalitat. A día de hoy, y aunque Esquerra y el PDeCAT le han pedido que dé un paso al lado, el candidato a la reelección sigue siendo Carles Puigdemont. El expresidente catalán no tiene previsto regresar a España, por lo que la única opción que tiene es ser investido a distancia. Para ello, necesita un cambio normativo.

En esta línea, la Mesa de la Cámara catalana abordará hoy la admisión o no a trámite de la reforma de la ley de la Presidencia de la Generalitat. La intención de Junts per Catalunya, impulsora de la modificación, es introducir en la norma la posibilidad de que la investidura pueda ser no presencial. Esquerra, no obstante, es reticente a la reforma, a la que se opuso el Tribunal Constitucional. Fuentes parlamentarias apuntaron ayer que Roger Torrent podría optar en la reunión de hoy por solicitar un informe a los letrados de la Cámara para que dictaminen si la tramitación de la ley va en contra de las medidas cautelares decretadas por el Constitucional.

Tras la reunión de la mesa, tendrá lugar la de la junta de portavoces, que abordará la propuesta de Cs de celebrar un pleno para tratar de desbloquear el reloj de la legislatura. La iniciativa cuenta con el apoyo del PSC y PP e incluso también de los grupos independentistas, que podrían aprovechar la celebración de ese pleno para debatir y votar una propuesta de resolución que legitime a Puigdemont como presidente de la Generalitat y critique el artículo 155. También se podría incluir una resolución registrada por los comunes.