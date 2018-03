La Cámara baja busca controlar al ejecutivo en funciones Miércoles, 21 marzo 2018, 00:21

El Congreso se propone reformar la Ley de Gobierno y la que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado para que el Ejecutivo, aun estando en funciones, esté obligado a someterse al control de las Cortes. La oposición al completo, con el único voto en contra del PP, aprobó ayer iniciar los trámites para que no vuelva a repetirse la situación de 2016, cuando transcurrió prácticamente un año, hasta la investidura de Mariano Rajoy en octubre, sin que el Ejecutivo acudiera al examen parlamentario.

El Gobierno adujo en aquel momento que la nueva Cámara surgida de las urnas no era la que le había otorgado la confianza y que, por lo tanto, no había obligación de someterse a su control. La controversia llevó al Congreso, bajo la presidencia del socialista Patxi López, a plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. Los magistrados, sin embargo, todavía no han resuelto.

La reforma que ha registrado el PNV, y que ayer superó su primer trámite, busca cubrir ese vacío legal. Pese a que el PP la considera oportunista, el nacionalista Mikel Legarda argumenta que ningún gobierno puede estar sin ser fiscalizado: «Sería aceptar que no existe división de poderes durante el período en funciones».