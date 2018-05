Bildu ofrece su apoyo a cambio del derecho a decidir Sábado, 26 mayo 2018, 00:20

EH Bildu decidirá este lunes si apoya o no la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy, aunque ayer adelantó que será «muy difícil» que la apoye si no plantea una «alternativa» a la política de recortes de derechos sociales y de «negación» del derecho a decidir desarrollada por el PP. Bildu señaló que todavía no conoce el contenido de la moción y LA su propuesta de gobierno de Pedro Sánchez, por lo que cuando le llegue aún deberá «analizarla».