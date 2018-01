'El Bigotes' acusa a Camps de ordenar la financiación irregular del PP valenciano Álvaro Pérez 'El Bigotes', Pablo Crespo y Francisco Correa en una imagen del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. :: AFP El acusado declara que Costa consultó con el «presidente» la forma de cobro ficticio de los servicios electorales y señala también a Cotino MATEO BALÍN MADRID. Sábado, 20 enero 2018, 00:32

Álvaro Pérez, 'el Bigotes', declaró ayer en el juicio por la presunta financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) que fue el expresidente de la Generalitat Francisco Camps (2003-2011) quien dio la orden para que las empresas de Francisco Correa facturasen los actos de campaña de 2007 y 2008 a otros empresarios y no al partido. En concreto, a los nueve constructores que han admitido los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción a cambio de evitar el ingreso en prisión.

Según explicó el principal acusado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, en la reunión que mantuvo con el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, para concretar cómo cobrar los servicios electorales prestados por la mercantil Orange Market a los populares valencianos aconteció una «importante» cuestión. «Ricardo (Costa) llamó delante de mí a la persona que le consultaba siempre todo y le dijo que había problemas serios de hacerlo de esa manera y esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar, y si le interesa, bien, y si no, que lo deje. Esa persona es Francisco Camps. Costa solo recibía órdenes», explicó 'El Bigotes'.

«(Camps) era realmente quien decía junto a su equipo cercano, como el señor (Juan) Cotino (expresidente de las Cortes Valencianas) o Ana Michavila (jefa de gabinete de Camps), cómo había que cobrar», añadió. «¿Seguro que era Camps?, le interpeló el juez José María Vázquez Honrubia. «Sí, Costa habló por teléfono delante de mí con el 'presidente'», aseguró.

FRASES DE 'EL BIGOTES' Álvaro Pérez Orange Market «En Valencia me daban las heces, caca de vaca, un cacahuete al mono para contentarme» «Tenía una tarjeta para entrar en Génova 13, que aún conservo por si alguien la necesita» «Aquí lo que no han dicho es lo que conseguían cuando les soltaban la mandanga»

Tanto el líder confeso de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, como el 'número dos' de sus empresas, Pablo Crespo, habían afirmado de forma previa que fue Costa quien les indicó que si «querían cobrar» tenía que facturar los eventos a «determinados empresarios». Consistía, según ha relatado la Fiscalía, en aportar a los empresarios contratistas de la Generalitat facturas ficticias y/o engordadas sobre servicios electorales para que pudieran cobrar.

Estos constructores son Gabriel Batalla (Lubasa), Enrique Gimeno (Facsa y Aguas de Castellón), Antonio y Alejandro Pons (Piaf), Tomás y Rafael Martínez (Padelsa, CHM y Villalba), Enrique Ortiz y José Francisco Bevía (Grupo Ortiz ), Vicente Cotino (Sedesa) y José Fresquet (Padelsa). Todos ellos se enfrentaban a entre cuatro y seis años por delitos electorales y falsedad documental y con el acuerdo evitarán la prisión, al quedarse las penas por debajo de los dos años.

«Se hacía así o no cobraba»

Asimismo, 'el Bigotes' -que se enfrenta a 27 años de prisión- afirmó ayer que cuando cobraba quedaba directamente con los empresarios para que le dieran dinero negro en un sobre. «Al constructor (Enrique) Ortiz le llamábamos 'el de las magdalenas' cuando había que cobrar, porque su apellido coincidía con la empresa que hace estos dulces».

En el caso de Pablo Crespo, número dos de la trama 'Gürtel', no llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorupción para confesar los hechos pero sí deslizó ayer determinadas revelaciones.

El gestor del Grupo Correa, en prisión preventiva desde hace 11 meses como 'el Bigotes' y Correa por la primera condena de un tribunal de Valencia, confirmó al juez lo que ya dijo el miércoles su jefe: fue Costa la persona que les dijo cómo y a quién facturar (de forma ficticia) si querían cobrar servicios electorales adeudados por el PP valenciano.

El reconocimiento de Crespo llegó tras la intervención del juez. A preguntas de la fiscal Miryam Segura, el magistrado Vázquez Honrubia le preguntó directamente sobre quién les ordenó facturar así y Crespo mencionó a Ricardo Costa, que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión por delitos electorales y falsedad documental continuada. «El señor Costa nos dijo a mí y a Álvaro Pérez que no tenían dinero y que la única solución era facturar a estos empresarios, aunque no sé si Correa sabía a qué empresarios se refería. La solución no me gustaba, pero Costa nos dijo que: 'O se hacía así o no se cobraba'. Yo se lo dije a Correa y aceptamos hacerlo porque si no íbamos a concurso de acreedores y cerrábamos la empresa», dijo.

La fiscal le preguntó si además de Costa en esa negociación estaban los acusados Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat) o David Serra (ex vicesecretario general del PPCV) y Crespo afirmó que 'el Bigotes', como gerente de Orange Market, contactó «a todos los niveles».