UN BESO A LA BANDERA ESPAÑOLA Miércoles, 24 enero 2018, 00:34

Carles Puigdemont no tiene «ningún problema» en besar la bandera española. En un vídeo compartido en internet, se ve como un hombre con la enseña nacional se acerca al expresidente en Copenhague y le invita a besarla, a lo que Puigdemont accede. En un mensaje posterior en Twitter, el líder de Junts per Catalunya destacó que no tiene ningún problema con España ni con su bandera, sino que «la batalla es contra quien ejerce el poder despóticamente».