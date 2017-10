«Basta ya de separar a los catalanes» Concentración convocada por el Movimiento Cívico de España y Catalanes el pasado 30 de septiembre en Barcelona. :: Juan C. Cárdenas / efe La plataforma a favor de la unidad de España prevé celebrar el domingo la mayor manifestación de su historiaSociedad Civil Catalana llama a los no secesionistas a reconquistar la calle CRISTIAN REINO BARCELONA. Jueves, 5 octubre 2017, 00:20

Hay una consigna que ha calado estas últimas semanas en las manifestaciones soberanistas: «Las calles siempre serán nuestras». La gran capacidad de movilización que tiene el independentismo puede llevar a pensar que es cierto, pero los resultados electorales la contradicen. En los últimos comicios catalanes, el 48% de la población votó opciones secesionistas, frente al 52% que se decantó por partidos no secesionistas. Se habla mucho de la mayoría silenciosa, pero hasta ahora permanece más bien oculta. La entidad a favor de la unidad de España Sociedad Civil Catalana ha convocado una manifestación en Barcelona para este domingo, el día antes del pleno en el que el Parlamento catalán declarará la independencia, para tratar de empezar la «reconquista de la calle» por parte de la ciudadanía no secesionista.

Bajo el lema 'Prou! Recuperem el seny' ('¡Basta! Recuperemos la sensatez'), la plataforma que surgió en 2014 para dar el contrapunto constitucionalista a la poderosa ANC, considera que ha llegado el momento de que la mayoría silenciosa diga «basta ya de separar a los catalanes». Hay que salir a la calle para expresar de forma pacífica y cívica sí a la convivencia, sí al pluralismo y sí a la solidaridad, según anuncia la entidad. La manifestación se ha convocado a las doce del mediodía, en la plaza Urquinaona de Barcelona, y los organizadores esperan que sea la más multitudinaria de cuantas han celebrado hasta la fecha. José Domingo, vicepresidente de SCC, cree que es el momento de que las calles vuelvan a ser de todos, no solo de los independentistas. «Que se puedan expresar todas las ideas sin miedo a ser señalado», afirma.

Sociedad Civil Catalana espera una manifestación «como nunca» se ha visto en el constitucionalismo. «A pesar de que la presión está siendo muy fuerte contra la gente que no es soberanista, prevemos más de cien mil personas para el domingo», afirma el vicepresidente de la entidad organizadora. La asistencia quedaría lejos de las cifras que registra el independentismo en sus movilizaciones, pero podría suponer un punto de inflexión, según reflexiona José Domingo, para «presionar al independentismo y advertirle de que Cataluña no es mayoritariamente secesionista».

PP y Cs sí, PSC aún no

De momento, han confirmado su apoyo a la manifestación el PP y Ciudadanos. El PSC suele desmarcarse de manera oficial, pero acostumbra a enviar dirigentes a título individual. El historiador Joaquim Coll, que es uno de los fundadores de SCC, cree que en la izquierda catalana no independentista aún existen ciertos «complejos», que no tienen en el secesionismo. Por ejemplo -señala- a un militante de la CUP no le importa manifestarse junto a gente de la derecha del PDeCAT, mientras que a un votante de Catalunya en Comú sería casi imposible verle junto a uno del PP. «Hay partidos que todavía no se han dado cuenta de la gravedad de la situación», señala Coll. «Estamos ante un golpe de Estado», remarca, donde lo «racional» pesa en la gente menos que lo «emocional», de ahí la complejidad del momento. El otro ejemplo es Serrat. Tras cargar contra el 1-O, el cantautor barcelonés fue masacrado en las redes sociales independentistas. «Nazí en el Mediterráneo» se llegó a escribir sobre su célebre canción. Sin embargo, después de que dirigentes de Cs y PSC propusieran contrarrestar las caceroladas secesionistas de la noche con la canción Mediterráneo, Serrat pidió que no se use su tema en protestas contra la independencia.

De cara al domingo, SCC trabaja en la presencia de alguna figura con tirón mediático, como hace el secesionismo con Guardiola o Lluís Llach. «Pero hay miedo», dice José Domingo. Eso sí, cree que es el momento de que caras populares «asuman un mayor compromiso en defensa de las libertades y la democracia», como han hecho Isabel Coixet, Juan Marsé, Eduardo Mendoza, Rosa María Sardá, Rosa Regás, Javier Mariscal o Javier Cercas.