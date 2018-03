Barreiro se aparta del PP en el Senado para allanar los Presupuestos Rivera da por válido el cambio de la senadora investigada al Grupo Mixto pese a que no abandonará el partido NURIA VEGA Sábado, 24 marzo 2018, 00:33

madrid. Un paso a un lado para facilitarle al Gobierno el trámite presupuestario. La senadora del PP, Pilar Barreiro, anunció ayer su intención de dejar el Grupo Popular en la Cámara alta y pasar a formar parte del Mixto. Investigada por el 'caso Púnica' desde el mes de octubre, su presencia se había convertido en un escollo para que Ciudadanos diera su apoyo a las cuentas del Estado. Con el movimiento de este viernes, la formación conservadora confía en haber allanado el camino.

«Esta decisión obedece a mi intención de no perjudicar al partido al que siempre he sido leal», explicó Barreiro. El Tribunal Supremo indaga si como alcaldesa de Cartagena empleó dinero público o acordó hacerlo para sufragar campañas que mejoraran su imagen en Internet. Y hace una semana, la Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de la causa contra la representante popular por los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales público y cohecho. Un criterio que no comparten las acusaciones ejercidas por el Ayuntamiento de la ciudad murciana y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa.

Fuentes del PP interpretan, de hecho, que la personación de ADADE en la causa, una organización que vinculan al PSOE, podría demorar el procedimiento y, como consecuencia, entorpecer las negociaciones del Gobierno con Ciudadanos sobre los Presupuestos. De ahí que ayer se resolviera actuar.

A la espera del archivo

El partido de Albert Rivera exigió en octubre la cabeza de Barreiro como condición para respaldar las cuentas con el argumento de que el pacto firmado con Mariano Rajoy recoge en su apartado 93 «la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción».

En todo caso, la senadora sólo ha resuelto pasar al Grupo Mixto, no darse de baja en el PP. Los populares están convencidos de que la investigación quedará archivada y entienden que de esta manera podrá ser restituida. Aun así, la decisión sirvió para que Ciudadanos se declarara ayer «dispuesto a abrir la negociación de los Presupuestos».

El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, está convencido de que las cuentas verán finalmente la luz. Con esa confianza llevará el proyecto de ley al Consejo de Ministros del próximo martes. Y a partir de ahí comienzan tres meses de tramitación en las Cortes. Lo que más complica las opciones del Gobierno es la crisis catalana por la negativa del PNV a negociar mientras la autonomía esté intervenida. Pero el jefe del Ejecutivo no da pie al decaimiento de los suyos. «Una cosa es el Presupuesto -apuntó tras el Consejo Europeo en Bruselas- y otra los acontecimientos que estamos viviendo».