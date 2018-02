Los barones se resignan a ver limitado su poder en el PSOE frente a Ferraz y las bases

MadriD. Ni una palabra en contra del nuevo reglamento del PSOE hubo ayer en el Comité Federal. Todos votaron a favor. Todos los presentes, claro, porque también es cierto que hubo quien evitó el momento de avalar el texto que consagra los cambios acordados en el 39 Congreso del partido, el que coronó a Pedro Sánchez tras su victoria en las primarias del pasado mayo. Los representantes de la delegación andaluza abandonaron antes de votar para coger un AVE temprano. Su jefa de filas, Susana Díaz, ya había excusado su presencia amparada en la agenda institucional. Y también lo habían hecho el valenciano Ximo Puig, el asturiano Javier Fernández y la balear Francina Armengol. Pero, en todo caso, el tiempo de la batalla interna ya pasó.

No es que los barones estén contentos con un modelo de partido que le resta voz frente a la militancia pero también frente a la dirección federal. Es sólo que saben que esa guerra ya la perdieron y que ahora no les queda más remedio que asumir el mandato de las bases. El resultado es que tampoco se molestaron en hablar en el que hasta hace un año era el principal órgano de gobierno del PSOE, ahora, en gran medida, vaciado de contenido.

Pellizcos de monja

Lo más que hubo a la entrada o a la salida, ante los medios, fue algún pellizco de monja. El castellano-manchego Emiliano García-Page defendió que ahora toca estar unidos porque la contienda electoral va a ser «dura» y dio entender que, a su juicio, lo será más de lo que parecen creer Sánchez y su equipo. No sólo deslizó que le gustaría que el «ataque de nervios» del PP no fuera por Ciudadanos sino por el PSOE, sino que dejó claro que su partido se tendrá que esforzar más. «Hoy por hoy -advirtió- todavía no se nota el respaldo mayoritario. Espero que de aquí a las elecciones hayamos recorrido ese trecho».

El aragonés Javier Lambán, que también se fue antes de votar, se atrevió a colar una advertencia a Sanchez de rondón cuando ya se marchaba. «Los liderazgos se confirman en las urnas cuando se pronuncian los votantes», dijo. Fue una réplica clara a la afirmación del secretario general de que los militantes (que a él le devolvieron el poder del PSOE) son «la vanguardia de la sociedad».