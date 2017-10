Barcelona rechaza declarar persona «non grata» al Monarca Sábado, 21 octubre 2017, 00:44

El Ayuntamiento de Barcelona rechazó ayer declarar persona «non grata» al Rey y a la Casa Real. La petición de la CUP, que exigía la retirada de todas las medallas, honores y reconocimientos que la Monarquía ha recibido del consistorio catalán, tuvo el apoyo del grupo Demòcratas, Esquerra y un concejal no adscrito. El 'no' de Barcelona en Comú, el partido de Ada Colau, fue crucial para descartar la iniciativa, que también fue rechazada por Ciudadanos, PSC y PP. No es la primera vez que la formación anticapitalista lleva esta propuesta. Lo hizo hace un año y en aquella ocasión también fue rechazada.