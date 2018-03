El Ayuntamiento de Barcelona deberá recolocar la foto del Rey en el salón de plenos

barcelona. «La imagen del rey Felipe VI debe presidir el salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona». Lo afirma la sentencia judicial que obliga al consistorio a colgar el cuadro con la foto del monarca en el «lugar preferente y de honor» del edificio municipal de la capital catalana.

El fallo da la razón a la Delegación del Gobierno en Cataluña, que denunció al actual equipo de gobierno de Ada Colau porque al poco de tomar posesión decidió retirar el busto del rey Juan Carlos con el argumento de que hacía un año que no era jefe del Estado. La Delegación requirió al Ayuntamiento que en su lugar colocara una imagen de Felipe VI, pero el consistorio respondió que no había recibido las fotografías de la administración central. Y no colgó ninguna. En paralelo, aprobó un cambio normativo que facultaba al plenario decidir la representación de elementos simbólicos e institucionales en el salón de sesiones.

La sentencia apunta que los reglamentos locales se encuentran subordinados a las normas básicas de la legislación estatal, si bien no detalla los términos para colocar la imagen real. El fallo no es firme y el equipo de Colau señaló que recurrirá ante el Tribunal Superior de Cataluña. Desde PP, Ciudadanos y PSC, en cualquier caso, reclamaron a la alcaldesa que cumpla la sentencia. La CUP, en cambio, advirtió de que si se coloca la foto, la volverá a quitar.

La sentencia llega dos semanas después de la polémica que protagonizaron Colau y Roger Torrent por boicotear la visita que el Felipe VI hizo a Barcelona con motivo del Mobile World Congress.