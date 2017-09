La autopsia del niño de Elda apunta a una asfixia

La autopsia practicada al niño de 8 años que falleció en el domicilio de Elda (Alicante) donde hubo un asalto, en el que la novia de su padre de acogida fue amordazada, no ha sido concluyente en cuanto a la causa exacta de la muerte aunque apunta a una posible asfixia. Fuentes de la investigación informaron de que esta sería una de las principales hipótesis que se barajan por el momento aunque no se descartan otras ya que el menor, que sufría varias patologías, no presentaba signos externos de violencia ni contusiones.