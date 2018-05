Artadi, la gran promesa de los independentistas

Desde el primer día se le colgó la etiqueta de que era el plan D. Ante la imposibilidad de investir a Carles Puigdemont, JxCat tuvo que buscar una alternativa. Todas las miradas señalaron a Elsa Artadi (Barcelona, 1976). La primera presidenta que irá en zapatillas, se llegó a decir, haciendo referencia a su look casual. Pero ella dijo «no». Este no es su momento, dijeron fuentes de su entorno. La dirigente neoconvergente no quería una presidencia teledirigida, sino que quería marcar perfil propio. Se reserva para el futuro. De momento asume la cartera de Empresa, tras haber sido secretaria de Tributos durante la presidencia de Artur Mas y en la Consejería de Economía que dirigía Andreu Mas Colell. Dicen que era la favorita del exconsejero. Será también la portavoz del Ejecutivo y todos los martes fijará la posición del Gobierno. Un puesto clave, en el que empezará a coger el cuajo político. Sus dos antecesores en la portavocía, Francesc Homs y Jordi Turull, marcaron un estilo muy agresivo.

Artadi, que ya estuvo implicada en la propuesta de pacto fiscal que Mas le hizo a Rajoy en 2012 y que marcó el inicio del proceso, se dio a conocer al ser la impulsora de la lotería de la Generalitat. De Economía, Carles Puigdemont la pasó a directora general de coordinación interdepartamental. Y de allí, la reclutó como jefa de campaña de JxCat en las elecciones del 21-D. No tiene experiencia política, pero sí una sólida formación: licenciada en Económicas, doctora en Harvard, profesora en la universidad Bocconi de Milán y asesora del Banco Mundial.